22 Ağustos 2023, Salı
KYK YURT BAŞVURUSU 2023-2024 TARİHLERİ | KYK başvuruları ne zaman başlıyor? Ücreti, şartları...
"KYK başvuruları ne zaman?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Yükseköğretim programlarına yerleşen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt başvuru tarihleri ve başvuru şartları konusunda merakla bilgi arayışına başladı. İşte, KYK yurt başvuru tarihleri 2023!
Giriş Tarihi: 22.08.2023 10:27
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