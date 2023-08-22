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Haberler Galeri KYK YURT BAŞVURUSU 2023-2024 TARİHLERİ | KYK başvuruları ne zaman başlıyor? Ücreti, şartları...

KYK YURT BAŞVURUSU 2023-2024 TARİHLERİ | KYK başvuruları ne zaman başlıyor? Ücreti, şartları...

"KYK başvuruları ne zaman?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Yükseköğretim programlarına yerleşen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt başvuru tarihleri ve başvuru şartları konusunda merakla bilgi arayışına başladı. İşte, KYK yurt başvuru tarihleri 2023!

Giriş Tarihi: 22.08.2023 10:27
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KYK YURT BAŞVURUSU 2023-2024 TARİHLERİ | KYK başvuruları ne zaman başlıyor? Ücreti, şartları...

"KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, tarih açıklandı mı?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversiteye giriş yapacak öğrenciler için KYK yurt başvuruları büyük bir önem taşıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, başarılı öğrencilerin üniversite eğitimleri için kalacak yer arayışı da hız kazandı. Yüksek Kalite Kurumu (KYK) yurtları, öğrencilere ekonomik ve güvenli bir konaklama imkanı sunmasıyla biliniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK YURT BAŞVURUSU 2023-2024 TARİHLERİ | KYK başvuruları ne zaman başlıyor? Ücreti, şartları...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuruları geçen sene, 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. Bu sene için net bir tarih henüz açıklanmadı fakat tahminlere göre ilk yerleştirme işlemlerinin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ağustos ayının sonunda KYK yurt başvuru işlemleri başlayabilir.

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KYK YURT BAŞVURUSU 2023-2024 TARİHLERİ | KYK başvuruları ne zaman başlıyor? Ücreti, şartları...

KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bu seneki KYK burs ve kredi başvurularının, ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kasım ayı içerisinde gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

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KYK YURT BAŞVURUSU 2023-2024 TARİHLERİ | KYK başvuruları ne zaman başlıyor? Ücreti, şartları...

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, öğrenci ve ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

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KYK YURT BAŞVURUSU 2023-2024 TARİHLERİ | KYK başvuruları ne zaman başlıyor? Ücreti, şartları...

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık,