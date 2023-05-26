1 haftada 8 kilo verdiren Şafak Sezer diyeti! Bu metotla eridikçe eridi! Bakın nasıl zayıflamış! 0, A, B kan grubuna göre...

Bir süredir kilolarıyla gündeme gelen Şafak Sezer'in nasıl zayıfladığı merak ediliyor. Kilo verme yöntemleri her geçen gün daha da çeşitleniyor. Bunlardan biri de kan grubuna göre beslenme yöntemi. Ünlü oyuncu son zamanlarda popüler olan bu programla 1 haftada 8 kilo verdi. İşte, fit görüntüsüyle gündem olan Şafak Sezer'in uyguladığı program...