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Haberler Galeri 1 haftada 8 kilo verdiren Şafak Sezer diyeti! Bu metotla eridikçe eridi! Bakın nasıl zayıflamış! 0, A, B kan grubuna göre...

1 haftada 8 kilo verdiren Şafak Sezer diyeti! Bu metotla eridikçe eridi! Bakın nasıl zayıflamış! 0, A, B kan grubuna göre...

Bir süredir kilolarıyla gündeme gelen Şafak Sezer'in nasıl zayıfladığı merak ediliyor. Kilo verme yöntemleri her geçen gün daha da çeşitleniyor. Bunlardan biri de kan grubuna göre beslenme yöntemi. Ünlü oyuncu son zamanlarda popüler olan bu programla 1 haftada 8 kilo verdi. İşte, fit görüntüsüyle gündem olan Şafak Sezer'in uyguladığı program...

Giriş Tarihi: 26.05.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 14:01
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1 haftada 8 kilo verdiren Şafak Sezer diyeti! Bu metotla eridikçe eridi! Bakın nasıl zayıflamış! 0, A, B kan grubuna göre...

Ünlü komedyen Şafak Sezer bu yöntemle iğne ipliğe döndü. Fazla kilolarından kurtulan Sezer, son zamanlarda oldukça popülerleşen o programla 1 haftada 8 kilo verdi. Hayranları ise nasıl zayıfladığı hakkında araştırmalar yapıyor. İşte, Şafak Sezer'in kısa sürede kilo verme yöntemi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1 haftada 8 kilo verdiren Şafak Sezer diyeti! Bu metotla eridikçe eridi! Bakın nasıl zayıflamış! 0, A, B kan grubuna göre...

KAN GRUBUNA GÖRE BESLENDİ!

Ünlü komedyen 8 günde 8 kilo birden verdiğini açıkladı. Şafak Sezer bakın nasıl kilo vermiş...

Sezer açıklamasında, "Kan gruplarına göre beslenme yönetimine dikkat ediyorum. Gerçekten de fazla yemediğin sürece zayıflatıyor." dedi.

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1 haftada 8 kilo verdiren Şafak Sezer diyeti! Bu metotla eridikçe eridi! Bakın nasıl zayıflamış! 0, A, B kan grubuna göre...

İŞTE KAN GRUBUNA GÖRE BESLENME ŞEKİLLERİ!

Kan gruplarına göre beslenme son yıllarda oldukça popülerleşen ve birçok kişi tarafından uygulanan bir beslenme şeklidir. Doktor kontrolünde yapılması gerekir.

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1 haftada 8 kilo verdiren Şafak Sezer diyeti! Bu metotla eridikçe eridi! Bakın nasıl zayıflamış! 0, A, B kan grubuna göre...

0 Kan Grubu

0 kan grubuna sahip kişiler, etobur bir beslenme modeline daha uygundur. Bu grup genellikle yüksek protein içeren gıdalara ihtiyaç duyar.

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1 haftada 8 kilo verdiren Şafak Sezer diyeti! Bu metotla eridikçe eridi! Bakın nasıl zayıflamış! 0, A, B kan grubuna göre...

A Kan Grubu

A kan grubuna sahip olanlar, bitkisel bazlı bir beslenme modeline daha uygundur. Bu grup, sebzeler, meyveler, tam tahıllar, baklagiller, tofu, deniz yosunu ve bitkisel yağlar gibi bitkisel kaynaklı gıdaları tercih etmelidir.