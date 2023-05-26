CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile imzaladığı mutabakat detayları ortaya çıktı! HDP'li Cengiz Çandar itiraf etti

Cumhurbaşkanı olabilmek için adeta önüne konan her şartı kabul eden ve her metni imzalayan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile vardığı mutabakatın detayları ortaya çıktı. HDP'li Cengiz Çandar, CHP liderinin Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile mutabakat imzaladığını söylerken; hangi maddeler üzerinde anlaşıldığını da tek tek anlattı. İşte detaylar...