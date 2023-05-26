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Haberler Galeri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile imzaladığı mutabakat detayları ortaya çıktı! HDP'li Cengiz Çandar itiraf etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile imzaladığı mutabakat detayları ortaya çıktı! HDP'li Cengiz Çandar itiraf etti

Cumhurbaşkanı olabilmek için adeta önüne konan her şartı kabul eden ve her metni imzalayan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile vardığı mutabakatın detayları ortaya çıktı. HDP'li Cengiz Çandar, CHP liderinin Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile mutabakat imzaladığını söylerken; hangi maddeler üzerinde anlaşıldığını da tek tek anlattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.05.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 12:39
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile imzaladığı mutabakat detayları ortaya çıktı! HDP’li Cengiz Çandar itiraf etti

Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanabilmek için kendisine şart sunan herkese vekillikler, imzalar ve vaatler dağıtmaya devam ederken son olarak Ümit Özdağ ile bir protokol imzaladı. Bu protokol gündemde yerini korurken terör örgütü PKK'nın kanalında ise, Kılıçdaroğlu'nun HDP ile imzaladığı mutabakat metninin detayları anlatıldı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile imzaladığı mutabakat detayları ortaya çıktı! HDP’li Cengiz Çandar itiraf etti

Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın imzaladığı protokolün ardından HDP olağanüstü toplanmış, toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'na tam destek verileceği ifade edilmişti.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile imzaladığı mutabakat detayları ortaya çıktı! HDP’li Cengiz Çandar itiraf etti

Bu açıklamanın ardından Akşener gibi Ümit Özdağ'da HDP'nin yanında konumlandırıldı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile imzaladığı mutabakat detayları ortaya çıktı! HDP’li Cengiz Çandar itiraf etti

Her ne kadar Ümit Özdağ ve ekibi Kılıçdaroğlu ile imzaladıkları mutabakat metniyle övünse de, Kılıçdaroğlu'nun daha önce Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile çözüm süreci ve özerklik üzerine mutabakat imzaladığı ortaya çıktı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile imzaladığı mutabakat detayları ortaya çıktı! HDP’li Cengiz Çandar itiraf etti

HDP'li Cengiz Çandar, terör örgütü PKK'nın kanalına yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu ile uzlaştıkları maddelere dair detayları açıkladı.