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Haberler Galeri Yağmura rağmen bir aradalar! İstanbul'da kadınların Filistin'e destek için başlattığı oturma eylemi 13. gününde!

Yağmura rağmen bir aradalar! İstanbul'da kadınların Filistin'e destek için başlattığı oturma eylemi 13. gününde!

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinin Sultanahmet Meydanı'nda başlattığı 15 günlük eylemde sivil toplum kuruluşuna üye çok sayıda kadın, Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'e tepkilerini dile getirmek için bir araya geldi. Ellerinde, "Gazze'de soykırım var", "Çocuklar katlediliyor" ve "Filistin'e destek için sen de 5 dakika otur" yazılı Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice dövizler taşıyan kadınlar, saldırılara tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 13.11.2023 13:45 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 13:45
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Yağmura rağmen bir aradalar! İstanbul’da kadınların Filistin’e destek için başlattığı oturma eylemi 13. gününde!

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinin İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Sultanahmet Meydanı'nda başlattığı 15 günlük sessiz oturma eylemi, 13'üncü gününde sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yağmura rağmen bir aradalar! İstanbul’da kadınların Filistin’e destek için başlattığı oturma eylemi 13. gününde!

74 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği eylemde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kadınlar, İsrail'e tepkilerini dile getirmek için bugün de bir araya geldi.

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Yağmura rağmen bir aradalar! İstanbul’da kadınların Filistin’e destek için başlattığı oturma eylemi 13. gününde!

Kadınlar yağmurun altında ellerinde Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice dövizler taşıyarak sloganlar attı.

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Yağmura rağmen bir aradalar! İstanbul’da kadınların Filistin’e destek için başlattığı oturma eylemi 13. gününde!

Eylem, 15 Kasım'a kadar her gün 12.00-17.00 saatlerinde devam edecek.

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Yağmura rağmen bir aradalar! İstanbul’da kadınların Filistin’e destek için başlattığı oturma eylemi 13. gününde!