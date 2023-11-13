Yağmura rağmen bir aradalar! İstanbul'da kadınların Filistin'e destek için başlattığı oturma eylemi 13. gününde!

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinin Sultanahmet Meydanı'nda başlattığı 15 günlük eylemde sivil toplum kuruluşuna üye çok sayıda kadın, Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'e tepkilerini dile getirmek için bir araya geldi. Ellerinde, "Gazze'de soykırım var", "Çocuklar katlediliyor" ve "Filistin'e destek için sen de 5 dakika otur" yazılı Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice dövizler taşıyan kadınlar, saldırılara tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 13.11.2023 13:45 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 13:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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