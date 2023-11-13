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Siyonizim ve Evanjelizm kardeşliği! Kim bu Evanjelistler?

HZ. İsa (Aleyhisselam) yeryüzüne inecek ve İsrail'i de içine alan coğrafyada bir krallık kurulacak. İşte Evanjelist adı verilen Hristiyan Siyonistler yıllardır bu sapkın düşüncelere inanıyor. Ve o inançla Orta Doğu'yu şekilledirmeye çalışıyor. Son örnek de Gazze'de yaşananlar. Peki bahsettiğimiz bu Evanjelistler kimdir? Evanjelizm ne zaman ortaya çıkmıştır? İşte uzmanlarından bu soruların yanıtı...

A Haber
Giriş Tarihi: 13.11.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 15:10
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Siyonizim ve Evanjelizm kardeşliği! Kim bu Evanjelistler?

Son 75 yıldır Orta Doğu'da kan ve gözyaşı hiç durmuyor. Ölen sivillerin sonu bir türlü gelmiyor.

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Siyonizim ve Evanjelizm kardeşliği! Kim bu Evanjelistler?

Yaşananların bir film olmasını ve sonunun gelmesini istiyor insan. Ama o filmin sonunu bir türlü getirttirmiyorlar.

Filmin senaristleri Irak, İran, Suriye ve Lübnan'da yıllardır ne yazdıysa şimdi de Gazze'de aynı senaryoyu yazıyorlar.

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Siyonizim ve Evanjelizm kardeşliği! Kim bu Evanjelistler?

PEKİ KİM BU FİLMİN SENARİTSLERİ?

Aslında apaçık ortada. Yüzyıllardır aynı sapkın inançlarla, onların deyimiyle; tanrı'yı kıyamete zorlamak isteyenler. Bir diğer ismiyle Evanjelistler ve onların maşası Siyonistler.

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Siyonizim ve Evanjelizm kardeşliği! Kim bu Evanjelistler?

İşte yıl 1990. Yer Amerika. Görüntüdeki kişi şu anda Gazze'deki soykırıma imzasını atan İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, o zamanlar Dışişleri Bakan Yardımcısı. Ve yanındaki kişi de Yahudilerin o dönemki baş hahamı Lubeliçer Rebbe.

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Siyonizim ve Evanjelizm kardeşliği! Kim bu Evanjelistler?

Peki dünyayı kendi inançlarına göre; kıyamete yaklaştırmaya çalışan ve bu nedenle Yahudilere destek veren Evanjelistler kimler? Evanjelizm ne zaman doğdu?