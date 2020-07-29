WhatsApp yasaklandı mı? O iddialara Dijital Dönüşüm Ofisi'nden açıklama

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin hazırladığı 'Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi'nde kamu çalışanlarının Whatsapp ya da Telegram gibi anlık mesajlaşma programları yerine milli mesajlaşma uygulamalarının kullanılması zorunluluk haline geldi. Öte yandan, konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, "Rehberde 'Anlık Mesajlaşma Güvenliği' başlığı altında kurumsal veri ve haberleşme güvenliğinin sağlanması amacıyla yerli ve milli uygulamaların tercih edilmesi gerektiği belirtilmiştir." denildi ve "Vatandaşlarımızın ve kamu personelimizin günlük hayatlarında kullandıkları iletişim uygulamalarına yönelik bir kısıtlama kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 29.07.2020 15:42 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 15:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL