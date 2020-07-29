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Haberler Galeri MEB son dakika: İl içi atamalar neden açıklanmadı? İl içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri?

MEB son dakika: İl içi atamalar neden açıklanmadı? İl içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri?

İl içi atamalar neden açıklanmadı? İl içi atama ve tayin sonuçları son dakika olarak açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sonuçlar doğrultusunda, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından liste halinde yayımlanacak. Başvurular bu listeler üzerinden görüntülenebilecek. Ancak öğretmenler atamaların neden açıklanmadığını araştırıyor. Peki, İl içi atamalar neden açıklanmadı? İl içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 29.07.2020 18:49 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 18:55
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MEB son dakika: İl içi atamalar neden açıklanmadı? İl içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri?

İl içi atamalar neden açıklanmadı? İl içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konuları arasında yer alıyor. İl içi atama sonuçları tayin isteyen öğretmenlerin gündeminde bulunuyor. Açıklanan sonuçlar doğrultusunda öğretmenler il Milli Eğitim Müdürlüklerine dilekçelerini verebilecek. Peki, İl içi atamalar neden açıklanmadı? İl içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri? Merak edillen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika: İl içi atamalar neden açıklanmadı? İl içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri?

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER HANGİLERİ?

İl içi atama sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet adresleri üzerinden erişime açılacak. Sonuçların hangi illerde açıklandığı henüz bilinmiyor. Başvuru yaptığınız ildeki İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi internet sayfası üzerinden sonuçlarınızı takip edebilirsiniz.

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MEB son dakika: İl içi atamalar neden açıklanmadı? İl içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri?

İL İÇİ İLİŞİK KESME TARİHİ NE ZAMAN?

Atama inhalarının sisteme girişi ve kararnamelerin düzenlenme tarihi 29 Temmuz olarak belirlendi. Milli Eğtiim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2020 il içi atama sonuçlarını öğrenen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapabilecekler.

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MEB son dakika: İl içi atamalar neden açıklanmadı? İl içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri?

ATAMALAR NASIL OLACAK?

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü dikkate alınarak belirlenecek.

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacakt. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

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MEB son dakika: İl içi atamalar neden açıklanmadı? İl içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri?

2020 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,