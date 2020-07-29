MEB son dakika: İl içi atamalar neden açıklanmadı? İl içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri?

İl içi atamalar neden açıklanmadı? İl içi atama ve tayin sonuçları son dakika olarak açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sonuçlar doğrultusunda, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından liste halinde yayımlanacak. Başvurular bu listeler üzerinden görüntülenebilecek. Ancak öğretmenler atamaların neden açıklanmadığını araştırıyor. Peki, İl içi atamalar neden açıklanmadı? İl içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri? Merak edilen detaylar haberimizde...