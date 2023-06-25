Muharrem İnce’ye kaset kumpasında WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı! FETÖ ile bağlantılı hesaplar süreci yönetti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Galoğlu, Ozan Özgür Doğru, Salim Faruk Kızılırmak, Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan hakkında 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.