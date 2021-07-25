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Haberler Galeri Hangi illere yasaklar gelecek? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 15 Ağustos...

Hangi illere yasaklar gelecek? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 15 Ağustos...

Hangi illere yasaklar gelecek? Sorusun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de kademeli normalleşme 3. kez devreye alındı. Son günlerde delta varyantının etkisi ile vaka sayılarında belirgin bir artış yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmayan vatandaşları aşı olmaları ve tedbirlere uyulması konusunda uyarılarını sürdürüyor. Kabine Toplantısı sonrasında yasakların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte, Hangi illere yasaklar gelecek? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 15 Ağustos...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2021 19:03
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Hangi illere yasaklar gelecek? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 15 Ağustos...

Hangi illere yasaklar gelecek? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulası tüm hızıyla devam ederken, vaka sayılarında artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uyarılarını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile sürdürüyor. Gözler Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevrildi. Vaka sayılarında yaşanan artışın devam etmesi halinda bölgesel olarak kısıtlamaların gelebileceği söylentiler arasında yer alıyor. Hal böyle olunca hangi illerde yasakların geri gelebileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, Hangi illere yasaklar gelecek? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 15 Ağustos...

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Hangi illere yasaklar gelecek? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 15 Ağustos...

HANGİ İLLERE YASAKLAR GELECEK? 65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI...

Kısıtlamaların yeniden başlayacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Pazartesi günü Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kameralar karşısında alınan kararları açıklayacak.

Yeni kısıtlama kararı alınması halinde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Hangi illere yasaklar gelecek? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 15 Ağustos...

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA UYARDI...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs vakalarının 10 bine yaklaşması sonrası bir açıklama yaptı.

Twitter'dan paylaşım yapan Koca, ''Vaka sayılarının 1 gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerimizle biliyoruz. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim. Kararlı davranalım'' ifadelerini kullandı.

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Hangi illere yasaklar gelecek? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 15 Ağustos...

KIRIKKALE VALİLİĞİ ÇAĞRIDA BULUNDU

Kırıkkale Valiliği, Covid-19 vaka sayılarında artış göstermesi nedeniyle vatandaşlara "lütfen tedbirlere uyalım ve aşımızı olalım" çağrısında bulundu.

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Hangi illere yasaklar gelecek? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 15 Ağustos...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Kırıkkale, 99,11 oldu. Kentte vaka sayılarındaki artış nedeniyle valilik, vatandaşlara "aşı" çağrısında bulundu.