Hangi illere yasaklar gelecek? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulası tüm hızıyla devam ederken, vaka sayılarında artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uyarılarını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile sürdürüyor. Gözler Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevrildi. Vaka sayılarında yaşanan artışın devam etmesi halinda bölgesel olarak kısıtlamaların gelebileceği söylentiler arasında yer alıyor. Hal böyle olunca hangi illerde yasakların geri gelebileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, Hangi illere yasaklar gelecek? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 15 Ağustos...