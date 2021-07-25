Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelmişti! Büyükşen cinayetinde çok çarpıcı detaylar ilk kez ortaya çıktı

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ NEDEN GEÇ ÇÖZÜLDÜ?

Peki neden bu olay geç çözüldü? Kamera görüntüsü yok, şikayet yok… Aile araştırılıyor, kız kardeş suçlanıyor, ağabey suçlanıyor… Onlardan kaynaklı bir cinayet mi diye kirli bilgi etrafa yayılıyor. Ve kamuoyunu da meşgul ediyor. Hatta büyük ağabey ile onun eşinin eşinin elinde 'swap' izi çıkıyor, swap izi de barut izi demek. Olaydan sonra silah kullananların elinde barut izi çıkar. Acaba katil bunlar olabilir mi diye soruşturuluyor ama onu da araştırdık; jandarma olay yerinde inceleme yapıp gidiyorlar. Daha sonra aileye 'evde temizlik yapabilirsiniz' deniliyor ve temizlik yapıyorlar. O barutlu halıları sarıyorlar, temizliyorlar derken, ellerine barut izi bulaşıyor. Ve olaydan parmak izi alındığında ise barut izi ortaya çıkıyor. Ama hiçbir sebep-sonuç yok.