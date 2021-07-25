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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelmişti! Büyükşen cinayetinde çok çarpıcı detaylar ilk kez ortaya çıktı
Son dakika haberine göre: Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce evlerinde öldürülen Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen çiftinin katilleri Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranmış, olay tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Yapılan araştırma sonucunda yaşlı çiftin kiralık katil tarafından yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı. Afganistan uyruklu kiralık katil Abdulhamid Uzbek tutuklanırken, çok çarpıcı ayrıntılar ilk kez ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 25.07.2021 07:20Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 07:20