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Haberler Galeri Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelmişti! Büyükşen cinayetinde çok çarpıcı detaylar ilk kez ortaya çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelmişti! Büyükşen cinayetinde çok çarpıcı detaylar ilk kez ortaya çıktı

Son dakika haberine göre: Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce evlerinde öldürülen Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen çiftinin katilleri Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranmış, olay tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Yapılan araştırma sonucunda yaşlı çiftin kiralık katil tarafından yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı. Afganistan uyruklu kiralık katil Abdulhamid Uzbek tutuklanırken, çok çarpıcı ayrıntılar ilk kez ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 25.07.2021 07:20 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 07:20
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelmişti! Büyükşen cinayetinde çok çarpıcı detaylar ilk kez ortaya çıktı

İlk olarak Müge Anlı'nın programında Türkiye kamuoyuna gelen ve haftalarca konuşulan 'Büyükşen cinayeti' geçen hafta çözülmüştü. Sır perdesi, JASAT Tim'lerinin başarısı sayesinde aydınlanırken, olayın ayrıntıları ise dehşete düşürmüştü.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelmişti! Büyükşen cinayetinde çok çarpıcı detaylar ilk kez ortaya çıktı

Geçen hafta, Büyükşen çiftinin kiralık katil tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarılırken, cinayetin dolaylı azmettiricisi Büyükşen çiftinin komşusu Esra Taş ve onun sevgilisi Abdullah Başdemir tutuklanarak cezaevine konuldu. Önceki gün de Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek yakalandı ve cezaevine kondu.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelmişti! Büyükşen cinayetinde çok çarpıcı detaylar ilk kez ortaya çıktı

Öte yandan, Büyükşen cinayetiyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Arapsaçına dönen cinayetle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelmişti! Büyükşen cinayetinde çok çarpıcı detaylar ilk kez ortaya çıktı

Hürriyet'ter yer alan habere göre: Büyükşen cinayetinin tüm detayları şu şekilde paylaşıldı:

"Gerçekten binde bir olacak bir olay. Türkiye'deki cinayet dosyalarına baktığınızda bir sebep sonuç ilişkisi görürsünüz. Fakat bu cinayette hiçbir şey yok. Rastgele öldürülmüş bir karı koca. Sevilen, sayılan bir karı-koca. Zor olduğunu söylemiştik. Bu mahallenin bir özelliği var, hepsi gri duvar ve mavi kapıdan oluşuyor. Adres yok, sokak yok. Kiralık katile de anlatırken tarif ediyorlar zaten. Kiralık katil de o karışıklıktan dolayı yanlış eve giriyor.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelmişti! Büyükşen cinayetinde çok çarpıcı detaylar ilk kez ortaya çıktı

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ NEDEN GEÇ ÇÖZÜLDÜ?

Peki neden bu olay geç çözüldü? Kamera görüntüsü yok, şikayet yok… Aile araştırılıyor, kız kardeş suçlanıyor, ağabey suçlanıyor… Onlardan kaynaklı bir cinayet mi diye kirli bilgi etrafa yayılıyor. Ve kamuoyunu da meşgul ediyor. Hatta büyük ağabey ile onun eşinin eşinin elinde 'swap' izi çıkıyor, swap izi de barut izi demek. Olaydan sonra silah kullananların elinde barut izi çıkar. Acaba katil bunlar olabilir mi diye soruşturuluyor ama onu da araştırdık; jandarma olay yerinde inceleme yapıp gidiyorlar. Daha sonra aileye 'evde temizlik yapabilirsiniz' deniliyor ve temizlik yapıyorlar. O barutlu halıları sarıyorlar, temizliyorlar derken, ellerine barut izi bulaşıyor. Ve olaydan parmak izi alındığında ise barut izi ortaya çıkıyor. Ama hiçbir sebep-sonuç yok.