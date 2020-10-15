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Haberler Galeri vgm.gov.tr: VGM ortaöğrenim burs başvuru son gün! 2020 VGM ilkokul, ortaokul, lise burs sonuçları ne zaman açıklanır?

vgm.gov.tr: VGM ortaöğrenim burs başvuru son gün! 2020 VGM ilkokul, ortaokul, lise burs sonuçları ne zaman açıklanır?

VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim öğrencilerine yönelik verilen burslar için başvurular bugün sona eriyor. Yükseköğrenim başvuru süreci ise bugün başladı. VGM'nin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için bugün sona erecek başvuruların sonuçları merakla beklenmeye başlandı. Peki, VGM ortaöğrenim burs başvuru nasıl yapılır? VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.10.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 09:46
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vgm.gov.tr: VGM ortaöğrenim burs başvuru son gün! 2020 VGM ilkokul, ortaokul, lise burs sonuçları ne zaman açıklanır?

VGM ortaöğrenim burs başvuru işlemleri bugün sona eriyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl eğitim dönemi boyunca ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilen burslar için başvuru süreci geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Ortaöğrenim başvuruları bugün sona ererken, yükseköğrenim öğrencilei için başvurular bugün başladı. Peki, VGM ortaöğrenim burs başvuru nasıl yapılır? 2020 VGM ilkokul, ortaokul, lise burs sonuçları ne zaman açıklanır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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vgm.gov.tr: VGM ortaöğrenim burs başvuru son gün! 2020 VGM ilkokul, ortaokul, lise burs sonuçları ne zaman açıklanır?

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020-2021 Ortaöğrenim (İlkokul, ortaokul, lise) burs başvuruları 15 Ekim'de sona erecek.

Yükseköğrenim burs başvuruları ise 15-30 Ekim tarihleri arasında alınacak.

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vgm.gov.tr: VGM ortaöğrenim burs başvuru son gün! 2020 VGM ilkokul, ortaokul, lise burs sonuçları ne zaman açıklanır?

VGM ORTAÖĞRENİM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM ortaöğrenim başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bir önceki başvurulara göre sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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vgm.gov.tr: VGM ortaöğrenim burs başvuru son gün! 2020 VGM ilkokul, ortaokul, lise burs sonuçları ne zaman açıklanır?

VGM BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2020-2021 eğitim yılı belirlenen tarihler aralığında www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvurular alınacak. Öğrenciler başvuru formu aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecekler.

ORTAÖĞRENİM VGM BURS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

YÜKSEKÖĞRENİM VGM BURS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

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vgm.gov.tr: VGM ortaöğrenim burs başvuru son gün! 2020 VGM ilkokul, ortaokul, lise burs sonuçları ne zaman açıklanır?

2020 VGM BURS MİKTARI NE KADAR?

2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.