vgm.gov.tr: VGM ortaöğrenim burs başvuru son gün! 2020 VGM ilkokul, ortaokul, lise burs sonuçları ne zaman açıklanır?

VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim öğrencilerine yönelik verilen burslar için başvurular bugün sona eriyor. Yükseköğrenim başvuru süreci ise bugün başladı. VGM'nin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için bugün sona erecek başvuruların sonuçları merakla beklenmeye başlandı. Peki, VGM ortaöğrenim burs başvuru nasıl yapılır? VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...