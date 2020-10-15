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Haberler Galeri Son dakika: KPSS erken açıklanır mı? 2020 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM müjdeyi verdi

Son dakika: KPSS erken açıklanır mı? 2020 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM müjdeyi verdi

KPSS sonuçlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2020 Lisans KPSS oturumlarına katılan binlerce vatandaşlar sonuçlar için bekleyişini sürdürüyor. Kamuya personel ataması için gerçekleştirilen KPSS sınavlarının lisans oturumlarına katılanlar, sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağı konusunda internet üzerinden araştırmalara başladılar. Peki, KPSS erken açıklanır mı? 2020 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.10.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 10:00
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Son dakika: KPSS erken açıklanır mı? 2020 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM müjdeyi verdi

Son dakika... KPSS erken açıklanır mı? 2020 yılına ilişkin lisans düzeyinde KPSS oturumları tamamlandı. Üniversitelerin lisans programlarından mezun olan adayların katılım sağladığı KPSS Lisans oturumlarının sonuçları heyecanla bekleniyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS erken açıklanır mı? 2020 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: KPSS erken açıklanır mı? 2020 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM müjdeyi verdi

KPSS ERKEN AÇIKLANIR MI?

KPSS sonuçlarının erken açıklanması muhtemel, ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından bazen belirlenen sınav tarihinden önce bazen sürpriz yapılarak sonuçlar açıklanabiliyor. 2020 KPSS lisans sonuçlarının erken açıklanması konusunda açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: KPSS erken açıklanır mı? 2020 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM müjdeyi verdi

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumlarının sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.

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Son dakika: KPSS erken açıklanır mı? 2020 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM müjdeyi verdi

KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR SORULARI

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

2020-KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) SORULARI İÇİN TIKLAYIN...

2020-KPSS LİSANS (EĞİTİM BİLİMLERİ) SORULARI İÇİN TIKLAYIN...

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Son dakika: KPSS erken açıklanır mı? 2020 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM müjdeyi verdi

KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI

12 - 13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime sunuldu.

KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI İÇİN TIKLAYIN...