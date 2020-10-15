Son dakika: KPSS erken açıklanır mı? 2020 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM müjdeyi verdi

Son dakika... KPSS erken açıklanır mı? 2020 yılına ilişkin lisans düzeyinde KPSS oturumları tamamlandı. Üniversitelerin lisans programlarından mezun olan adayların katılım sağladığı KPSS Lisans oturumlarının sonuçları heyecanla bekleniyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS erken açıklanır mı? 2020 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...