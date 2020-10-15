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Son dakika: KPSS erken açıklanır mı? 2020 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM müjdeyi verdi
KPSS sonuçlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2020 Lisans KPSS oturumlarına katılan binlerce vatandaşlar sonuçlar için bekleyişini sürdürüyor. Kamuya personel ataması için gerçekleştirilen KPSS sınavlarının lisans oturumlarına katılanlar, sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağı konusunda internet üzerinden araştırmalara başladılar. Peki, KPSS erken açıklanır mı? 2020 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 15.10.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 10:00
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