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15 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri VGM resmen açıkladı! VGM burs sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? VGM 2020-2021 burs ücretleri ne kadar, kaç TL? VGM resmen açıkladı! VGM burs sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? VGM 2020-2021 burs ücretleri ne kadar, kaç TL?
VGM burs sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine sağlanacak burs imkanından yararlanmak istiyor. 1-15 Ekim 2020 tarihlerinde ortaöğrenim, 15-30 Ekim 2020 tarihlerinde ise yükseköğrenim burs başvuruları alınmıştı. Öğrenciler kendilerine 9 ay boyunca ödenecek burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve hesaplara yatacağı sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, VGM burs sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? VGM 2020-2021 burs ücretleri ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.11.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 16:47
VGM burs sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? VGM 2020-2021 burs ücretleri ne kadar, kaç TL? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere sağlanacak burs imkanı için sonuçlar bekleniyor. 9 ay boyunca ödenen burs ücretlerinin 2021 yılından ne kadar olacağı merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekleniyor. İşte, VGM burs sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? VGM 2020-2021 burs ücretleri ne kadar, kaç TL?
GALERİ DEVAM EDİYOR VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçlarına yönelik araştırmalar öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Haberimizin içerisinde VGM burs başvuru sonuçları ile ilgili son gelişmelere ulaşabilir, detayları görebilirsiniz.
VGM ORTAÖĞRETİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ortaöğrenim burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitesi üzerinden yapılacaktır.
YÜKSEKÖĞRETİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Yükseköğrenim burs başvuruları ile ilgili yapılan açıklamada, ' Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Kurumumuzca burs verilmediğinden, "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları" Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. ' denildi.
Sonuçlar açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
VGM ortaöğrenim eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilere eğitim yardımı aldıkları süreler içerisinde her eğitim döneminde 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 75,00 TL eğitim yardımı yapılmaktadır.