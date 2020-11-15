VGM resmen açıkladı! VGM burs sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? VGM 2020-2021 burs ücretleri ne kadar, kaç TL?

VGM burs sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine sağlanacak burs imkanından yararlanmak istiyor. 1-15 Ekim 2020 tarihlerinde ortaöğrenim, 15-30 Ekim 2020 tarihlerinde ise yükseköğrenim burs başvuruları alınmıştı. Öğrenciler kendilerine 9 ay boyunca ödenecek burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve hesaplara yatacağı sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, VGM burs sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? VGM 2020-2021 burs ücretleri ne kadar, kaç TL?