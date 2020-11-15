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15 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM'den resmi açıklama geldi! KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? ÖSYM'den resmi açıklama geldi! KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu?
KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı Kasım ayının ortalarına geldiğimiz dönemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Devlet memuru olmak isteyen binlerce adayın Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan atanmak için gerekli puanı almaları gerekiyor. 25 Ekim tarihinde yoğun katılımıyla gerçekleştirilen KPSS önlisans sınavında ter döken adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM'den beklenen sonuç açıklaması geldi. İşte, KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu?
Giriş Tarihi: 15.11.2020 16:13 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 16:19
KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eylül, Ekim ve Kasım aylarında devlet memuru olmak için binlerce aday Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda ter döktü. KPSS önlisans sınavı 25 Ekim tarihinde binlerce adayın katılımıyla gerçekleşmişti. Soru ve cevap anahtarının yayınlandığı sınav sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih heyecanla bekleniyor. İşte, KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu?
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım'da erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
DEĞERLENDİRME
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.