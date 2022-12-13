13 Aralık 2022, Salı
VGM burs sonuçları son durum: 2022-2023 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2022-2023 burs başvuruları alındı. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursuna başvuru yapan öğrenciler ve velileri, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Her yıl belirli eğitim öğretim süresi boyunca gerçekleştirilen burs ödemeleri için gözler VGM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, VGM burs sonuçları son durum nedir? 2022-2023 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 13.12.2022 13:54 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 13:54
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