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Haberler Galeri VGM burs sonuçları son durum: 2022-2023 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları son durum: 2022-2023 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2022-2023 burs başvuruları alındı. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursuna başvuru yapan öğrenciler ve velileri, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Her yıl belirli eğitim öğretim süresi boyunca gerçekleştirilen burs ödemeleri için gözler VGM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, VGM burs sonuçları son durum nedir? 2022-2023 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 13.12.2022 13:54 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 13:54
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VGM burs sonuçları son durum: 2022-2023 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2022-2023 eğitim yılı burs başvuruları alındı. Ortaöğrenim bursu için başvurular 07-20 Kasım'da, yükseköğrenim bursu için başvurular ise 21-30 Kasım'da gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, VGM burs sonuçları son durum nedir? 2022-2023 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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VGM burs sonuçları son durum: 2022-2023 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu ne zaman açıklanacak?

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, VGM tarafından burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başvuru takvimi açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

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VGM burs sonuçları son durum: 2022-2023 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu ne zaman açıklanacak?

BURS MİKTARI NE KADAR?

Bir önceki eğitim yılında; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 200,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 650,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 650,00 TL olarak belirlenmiştir. 2022-2023 burs miktarı henüz açıklanmadı.

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VGM burs sonuçları son durum: 2022-2023 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu ne zaman açıklanacak?

BURSLAR NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

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VGM burs sonuçları son durum: 2022-2023 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu ne zaman açıklanacak?

Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.