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Haberler Galeri ÖSYM az önce duyurdu! Sağlık Bakanlığı ATAMA SONUÇLARI sorgulama: sonuc.osym.gov.tr KPSS 2022/11 tercih sonuçları TIKLA-ÖĞREN!

ÖSYM az önce duyurdu! Sağlık Bakanlığı ATAMA SONUÇLARI sorgulama: sonuc.osym.gov.tr KPSS 2022/11 tercih sonuçları TIKLA-ÖĞREN!

Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından KPSS 2022/11 tercih sonuçları az önce duyuruldu. 31 bin 183 personel alımı sonuçları açıklandı. On binlerce adayın gerçekleştirdiği KPSS 2022/11 tercih sonuçlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS 2022/11 tercih sonuçları nereden öğrenilir? sonuc.osym.gov.tr ile Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2022 15:36 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 15:44
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ÖSYM az önce duyurdu! Sağlık Bakanlığı ATAMA SONUÇLARI sorgulama: sonuc.osym.gov.tr KPSS 2022/11 tercih sonuçları TIKLA-ÖĞREN!

KPSS 2022/11 kapsamında Sağlık Bakanlığı'na yapılacak sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları az önce açıklandı. 30 Kasım- 5 Aralık tarihlerinde tercihleri alınan KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları erişime açıldı. Peki, KPSS 2022/11 tercih sonuçları nereden öğrenilir? sonuc.osym.gov.tr ile Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM az önce duyurdu! Sağlık Bakanlığı ATAMA SONUÇLARI sorgulama: sonuc.osym.gov.tr KPSS 2022/11 tercih sonuçları TIKLA-ÖĞREN!

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecekler.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

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ÖSYM az önce duyurdu! Sağlık Bakanlığı ATAMA SONUÇLARI sorgulama: sonuc.osym.gov.tr KPSS 2022/11 tercih sonuçları TIKLA-ÖĞREN!

ATAMASI YAPILANLAR NE YAPACAK?

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğrenecekler.

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ÖSYM az önce duyurdu! Sağlık Bakanlığı ATAMA SONUÇLARI sorgulama: sonuc.osym.gov.tr KPSS 2022/11 tercih sonuçları TIKLA-ÖĞREN!

Adayların göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenen belgeler ve diğer bilgiler https://yhgm.saglik.gov.tr internet sayfasında duyurulacak.

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ÖSYM az önce duyurdu! Sağlık Bakanlığı ATAMA SONUÇLARI sorgulama: sonuc.osym.gov.tr KPSS 2022/11 tercih sonuçları TIKLA-ÖĞREN!

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA ŞARTLARI

* Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, aynı Kanunun 48 inci maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.