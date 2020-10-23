VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır 2020? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır 2020? Sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Yükseköğretim ve ortaöğretim olarak iki ayrı şekilde alınan başvurular sonucunda öğrencilere burs ödeniyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde başvurular 1 Ekim ve 15 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Öğrenciler gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır 2020? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?