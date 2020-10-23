Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Üniversiteler Kasım ayında açılır mı? YÖK son dakikası bekleniyor...

Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Koronavirüs salgının etkisini gösterdiği dönemde uzaktan eğitim modeline geçen üniversitelerin ne zaman yüz yüze eğitime döneceği merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci Başkan Erdoğan ve YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İlkokul ve ortaokulların kısmi olarak yüz yüze eğitime başlamasının ardından öğrenciler lisans ve önlisans eğitimlerinin başlayacağı tarihi sorguluyor. İşte, Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Üniversiteler Kasım ayında açılır mı? YÖK son dakikası bekleniyor...