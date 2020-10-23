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23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Üniversiteler Kasım ayında açılır mı? YÖK son dakikası bekleniyor... Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Üniversiteler Kasım ayında açılır mı? YÖK son dakikası bekleniyor...
Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Koronavirüs salgının etkisini gösterdiği dönemde uzaktan eğitim modeline geçen üniversitelerin ne zaman yüz yüze eğitime döneceği merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci Başkan Erdoğan ve YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İlkokul ve ortaokulların kısmi olarak yüz yüze eğitime başlamasının ardından öğrenciler lisans ve önlisans eğitimlerinin başlayacağı tarihi sorguluyor. İşte, Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Üniversiteler Kasım ayında açılır mı? YÖK son dakikası bekleniyor...
Giriş Tarihi: 23.10.2020 21:52 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 21:59
Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Üniversiteler Kasım ayında açılır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci Başkan Erdoğan ve YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Mart ayında virüsün etkisini göstermesinin ardından üniversiteler uzaktan eğitim modeline geçiş yapmıştı. İlkokul, ortaokul ve liselerde kademeli olarak yüz yüze eğitimin başlamasının ardından gözler üniversitelere çevrildi. Peki, Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Üniversiteler Kasım ayında açılır mı? YÖK son dakikası bekleniyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020-2021 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Bakan Fahrettin Koca, kendisin yöneltilen 'Üniversiteler açılacak mı, üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?' sorusuna yanıt verirken Bilim Kurulu'nun değerlendirmesini de kamuoyu ile paylaştı.
BU DÖNEM ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI? YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR MU?
Fahrettin Koca'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversitelerin açılması ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı.
ERDOĞAN'DAN ÜNİVERSİTELER AÇIKLAMASI
İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.
Türkiye uzun yıllardır eğitimin her kademesinde olduğu gibi yüksek eğitimde de sıkıntılar yaşamıştır.
Ülkemizin potansiyeli ve ihtiyacı mevcut kapasitenin üstündeydi. Belki gafletten belki kasıttan, üniversitelerin yaygınlaştırılmasına, engel olunuyordu.
Mesleki eğitimin önü kesilerek, bu çarpıklık daha aşağı kademelere doğru genişletiliyordu.