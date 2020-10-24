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24 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB'den flaş yüz yüze eğitim kararı! 26 Ekim Pazartesi günü hangi sınıflar açılacak? Detaylar belli oldu MEB'den flaş yüz yüze eğitim kararı! 26 Ekim Pazartesi günü hangi sınıflar açılacak? Detaylar belli oldu Son dakika... Yüz yüze eğitimde detaylar açıklandı. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde kademeli olarak geçilen yüz yüze eğitimde pazartesi günü hangi sınıfların açılacağı merak ediliyordu. Konuyla ilgili araştırmalar sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi açıklama geldi. Peki, 26 Ekim Pazartesi günü hangi sınıflar açılacak? İşte konu ile ilgili son gelişmeler... Giriş Tarihi: 24.10.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 10:04
Son dakika... 26 Ekim'de hangi sınıflar açılacak? Yüz yüze eğitim ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. MEB son yaptığı açıklamada özel eğitim öğrencilerinin yüz yüze eğitim detaylarını duyurdu. Buna göre, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler haftanın 5 günü olacak şekilde yüz yüze eğitim görecekler. Peki, 26 Ekim Pazartesi günü hangi sınıflar açılacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 26 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ SINIFLAR AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devam ettiği okullarda ve sınıflarda 26 Ekim itibarıyla beş gün yüz yüze eğitime geçilmesini kararlaştırdı.
OKULA GÖNDERMEK İSTEMEYENLER NE YAPACAK?
Yüz yüze eğitim için öğrencilerin okula devamının sağlanmasında velilerin tercihi esas alınacak ve velinin yazılı talebi doğrultusunda yüz yüze eğitime devam etmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.
DERSLER 30 DAKİKA
Konuyla ilgili gönderilen yazıda eğitimlerin haftada 5 gün olacağı, derslerin 30 dakika, teneffüslerin ise 10 dakika olacağının altı çizildi.
OKULA GİTMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?
Öğretmenler tarafından haftada beş gün okulda yüz yüze eğitim verilecek olması nedeniyle okula devam etmeyen öğrenciler için ayrıca canlı ders yapılamayacak.
Bu nedenle yüz yüze devam etmeyen öğrencilerin "www.orgm.meb.gov.tr" ve "www.eba.gov.tr" web sayfalarından, "özelimegitimdeyim" ile "EKPSSMEBOZEL" mobil uygulamalarından veya "tid.meb.gov.tr" gibi dijital platformlarından yararlanması, ayrıca EBA ilkokul ve ortaokulda yayınlanan özel eğitim öğrencilerine yönelik hazırlanan ders videolarının takip edilmesi velilere tavsiye edilecek ve takibi sağlanacak.
Veli dilekçelerine istinaden bir sınıfa kayıtlı tüm öğrencilerin uzaktan eğitime devam etmesi halinde, ders saati kadar uzaktan canlı dersler yapılacak.