MEB'den flaş yüz yüze eğitim kararı! 26 Ekim Pazartesi günü hangi sınıflar açılacak? Detaylar belli oldu

OKULA GİTMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Öğretmenler tarafından haftada beş gün okulda yüz yüze eğitim verilecek olması nedeniyle okula devam etmeyen öğrenciler için ayrıca canlı ders yapılamayacak.

Bu nedenle yüz yüze devam etmeyen öğrencilerin "www.orgm.meb.gov.tr" ve "www.eba.gov.tr" web sayfalarından, "özelimegitimdeyim" ile "EKPSSMEBOZEL" mobil uygulamalarından veya "tid.meb.gov.tr" gibi dijital platformlarından yararlanması, ayrıca EBA ilkokul ve ortaokulda yayınlanan özel eğitim öğrencilerine yönelik hazırlanan ders videolarının takip edilmesi velilere tavsiye edilecek ve takibi sağlanacak.

Veli dilekçelerine istinaden bir sınıfa kayıtlı tüm öğrencilerin uzaktan eğitime devam etmesi halinde, ders saati kadar uzaktan canlı dersler yapılacak.