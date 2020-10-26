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VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı?
VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı? Kısa süre önce başvuruları sonlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu için meraklı bekleyiş sürüyor. VGM 2020 bursundan yararlanmak isteyen ilkokul, ortaokul ve lise için başvuru süreci gerçekleşmişti. Öğrenciler sonuçlar için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 26.10.2020 15:50Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 15:56
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VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı?
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VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı?
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VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı?
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VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı?
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VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı?