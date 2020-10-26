VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı?

VGM ORTAÖĞRETİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burs almak için bekleyen adaylar, VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. Başvurular 15 Ekim'e kadar devam edeceği ve hala bitmediği için, başvuruyu alan kurum ne zaman VGM burs başvuru sonuçlarını açıklayacağını bildirmedi. Fakat önceki yıllarda yapılan işlemlere göre VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçları, başvuruların bitmesinden bir hafta sonra açıklanabilir.