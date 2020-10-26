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Haberler Galeri VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı?

VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı? Kısa süre önce başvuruları sonlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu için meraklı bekleyiş sürüyor. VGM 2020 bursundan yararlanmak isteyen ilkokul, ortaokul ve lise için başvuru süreci gerçekleşmişti. Öğrenciler sonuçlar için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 26.10.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 15:56
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VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı?
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri burs başvurularının sonlanmasının ardından heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Ortaöğretim düzeyinde 75 TL olarak ödenecek burs sonuçları için gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı? Merak edilen detayları ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı?
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı?

VGM ORTAÖĞRETİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burs almak için bekleyen adaylar, VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. Başvurular 15 Ekim'e kadar devam edeceği ve hala bitmediği için, başvuruyu alan kurum ne zaman VGM burs başvuru sonuçlarını açıklayacağını bildirmedi. Fakat önceki yıllarda yapılan işlemlere göre VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçları, başvuruların bitmesinden bir hafta sonra açıklanabilir.

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VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı?
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı?

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 - 2021 eğitim döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Bursu için bugün başlayan başvurular 15 gün sürecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler için başvuru başladı ve 15 Ekim tarihine kadar devam edecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek olan VGM bursu 9 ay boyunca öğrencilere verilecek. Başvurular VGM'nin resmi internet sitesi www.vgm.gov.trüzerinden yapılacak. Burada bulunan VGM bursu başvuru formundan öğrenciler başvurularını gerçekleştirecek.

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VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı?
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı?

2020 VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

VGM'ye başvuru yaparak burs almaya hak kazanan öğrenciler, okul sezonu boyunca yanı 9 ay kurs ödemesi alacak. Öğrenciler hangi aylarda VGM bursu alacak merak edenler için; Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında burs alınacaktır. 2020 VGM burs parası ne kadar araştıranlara, 2020 - 2021 eğitim yılında öğrenci başına aylık 75,00 TL verilecektir.

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VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı?
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı?

VGM BURSU KİMLERE VERİLMEZ?

VGM bursu aşağıda listenen okullara devam eden öğrencilere verilmez;

Özel okul,

Açık öğretim ortaokulu,

Açık öğretim lisesi,

Mesleki açık öğretim lisesi,