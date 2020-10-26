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26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri KPSS soruları ve cevapları sorgulama ekranı: 2020 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS soruları ve cevapları sorgulama ekranı: 2020 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPS ön lisans soruları ve cevapları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyordu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte KPSS ön lisans sorularının erişime açıldığı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından sonuçlar için araştırmalar başladı. Konu ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS soruları ve cevapları sorgulama nasıl yapılır? 2020 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 26.10.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 15:53
KPSS ön lisans soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? ÖSYM tarafından 25 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS ön lisans sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek isteyen adaylar, soruları ve cevapları görüntüledikten sonra sonuçlara kilitlendi. Peki, KPSS soruları ve cevapları sorgulama nasıl yapılır? 2020 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS ÖN LİSANS SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan KPSS Ön Lisans Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u ÖSYM'nin resmi internet adresinden erişime açıldı.
Adaylar, sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.
KPSS SORULARI İÇİN TIKLAYIN... KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.