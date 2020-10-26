Alibeyköy barajında korkutan görüntü Suların çekildiği bölgede otlar insan boyuna ulaştı

İstanbul'daki barajların doluluk oranları, 2015 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilerken Alibeyköy Barajı'nın son durumu ise havadan görüntülendi. Suların çekildiği bölgelerde hayvanların otladığı, otların insan boyuna ulaştığı görüldü.