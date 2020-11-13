VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları hangi tarihte, ayın kaçında açıklanacak? 75 TL...

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının yanıtları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere sunulan burs imkanından yararlanmak isteyenler için başvuru süreci sona erdi. 1-15 Ekim 2020 tarihlerinde ortaöğrenim, 15-30 Ekim 2020 tarihlerinde ise yükseköğrenim burs başvuruları alınmıştı. Öğrencilere 9 ay boyunca burs ödenecek. VGM tarafından gelecek son dakika açıklaması araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları hangi tarihte, ayın kaçında açıklanacak? 75 TL...