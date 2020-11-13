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13 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları hangi tarihte, ayın kaçında açıklanacak? 75 TL... VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları hangi tarihte, ayın kaçında açıklanacak? 75 TL...
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının yanıtları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere sunulan burs imkanından yararlanmak isteyenler için başvuru süreci sona erdi. 1-15 Ekim 2020 tarihlerinde ortaöğrenim, 15-30 Ekim 2020 tarihlerinde ise yükseköğrenim burs başvuruları alınmıştı. Öğrencilere 9 ay boyunca burs ödenecek. VGM tarafından gelecek son dakika açıklaması araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları hangi tarihte, ayın kaçında açıklanacak? 75 TL...
Giriş Tarihi: 13.11.2020 20:01 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 20:07
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları hangi tarihte, ayın kaçında açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere sağlanan burs imkanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler sonuç tarihini araştırmaya başladı. İşte, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları hangi tarihte, ayın kaçında açıklanacak? 75 TL...
GALERİ DEVAM EDİYOR VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçlarına yönelik araştırmalar öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Haberimizin içerisinde VGM burs başvuru sonuçları ile ilgili son gelişmelere ulaşabilir, detayları görebilirsiniz.
VGM ORTAÖĞRETİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ortaöğrenim burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitesi üzerinden yapılacaktır.
YÜKSEKÖĞRETİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Yükseköğrenim burs başvuruları ile ilgili yapılan açıklamada, ' Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Kurumumuzca burs verilmediğinden, "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları" Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. ' denildi.
Sonuçlar açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
VGM ortaöğrenim eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilere eğitim yardımı aldıkları süreler içerisinde her eğitim döneminde 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 75,00 TL eğitim yardımı yapılmaktadır.