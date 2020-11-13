KYK burs burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? KYK burs ve yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvuru süreci 3 Kasım tarihine kadar uzatılan KYK burs başvurularının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Burs başvurularının son ermesinin ardından gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte, KYK burs burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? KYK burs ve yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?