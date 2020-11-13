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13 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri GSB resmi açıklama: KYK burs burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? KYK burs ve yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? GSB resmi açıklama: KYK burs burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? KYK burs ve yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?
KYK burs burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Sorusunun cevabı öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 28 Ekim 2020 tarihinde başvuruları başlayan KYK burs başvuru süreci yakından takip ediliyor. Üniversite eğitimine devam eden ve yeni dönemde ilk başlayacak öğrenciler, KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. KYK burs burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, KYK burs ve yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 13.11.2020 19:31 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 19:41
KYK burs burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? KYK burs ve yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvuru süreci 3 Kasım tarihine kadar uzatılan KYK burs başvurularının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Burs başvurularının son ermesinin ardından gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte, KYK burs burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? KYK burs ve yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
KYK BURS BAŞVURULARINDA SON GÜN
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvurularını 8 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını belirterek, "Her zaman olduğu gibi gençlerin yanındayız. Bize ne zaman ihtiyaç duyarlarsa oradayız. Burs kredi başvuruları ile ilgili olarak başvurusunu çeşitli nedenlerle yapamayan öğrencilerimizi düşünerek başvuru sürelerimizi uzatma kararı aldık" şeklinde konuştu.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.