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29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı?
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek 75 TL burs için sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. İlköğretim, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine sağlanan burs imkanı eğitim hayatlarına katkı sağlıyor. İşte, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 28.10.2020 22:50 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 22:55
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. VGM ortaöğretim burs sonuçları için gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. 1-15 Ekim tarihleri arasında başvuruları alınan burs için geri sayım sürüyor. Yükseköğretim müracatları ise sürüyor. İşte, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2020 VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelecek olan son dakika açıklaması için heyecanlı bekleyiş başladı. Ortaöğretim ve yükseköğretim için ayrı ayrı alınan başvuruların yükseköğretim öğrencileri için olan sürecinin 30 Ekim tarihinde tamamlanacağı biliniyor. VGM burs başvuru sonuçları için heyecan dolu geri sayım başladı.
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM ortaöğrenim burs sonuçları için kurumdan net bir tarih verilmiş değil. Geçen yıl burs sonuçları 25 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların bu tarihte açıklanması bekleniyor.
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır.
Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.