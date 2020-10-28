VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek 75 TL burs için sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. İlköğretim, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine sağlanan burs imkanı eğitim hayatlarına katkı sağlıyor. İşte, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı?