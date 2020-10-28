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29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Uzman erbaş alımları için heyecanlı dorukta! MSB'den beklenen açıklama geldi! 2020'de uzman erbaş alımı olacak mı? Uzman erbaş alımları için heyecanlı dorukta! MSB'den beklenen açıklama geldi! 2020'de uzman erbaş alımı olacak mı?
2020'de uzman erbaş alımı olacak mı? Uzman erbaş alımları için sıcak gelişmeler yaşanıyor. MSB'den 2020 uzman erbaş alımları için son dakika açıklaması geldi. Yaşanan gelişmenin ardından bu sene uzman erbaş alımlarının olup olmayacağını merak ediyor. Konu ile ilgili tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2020'de uzman erbaş alımı olacak mı?
Giriş Tarihi: 28.10.2020 23:19 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 23:28
Uzman erbaş alımı olacak mı 2020? Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen uzman erbaş alımı için dakika gelişmesi yaşandı. Uzman erbaş olmak için bekleyen vatandaşları ilgilendiren açıklama MEB tarafından geldi. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalar gelmişti. Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunmuştu. İşte, 2020'de uzman erbaş alımı olacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI OLACAK MI?
Uzman Erbaş alımları ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden şöyle bir açıklama geldi;
"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır."
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." dedi.
MSB uzman erbaş alımı ile ilgili yeni açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bir önceki alımlarda başvuru şartları şu şekildeydi:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.
c. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.
d. Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe elverişli değildir" raporu alarak terhis edilmemiş olmak