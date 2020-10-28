Açıklama geldi! KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans hangi tarihte açıklanıyor?

KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans hangi tarihte açıklanıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 25 Ekim tarihinde gerçekleşen KPSS önlisans sınavı sonrasında cevap anahtarı yayımlandı. Doğru ve yanlış sayılarını gören adaylar, artık sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM tarafından açıklanan tarih sınava giren adayların gündeminde yer alıyor. İşte, KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans hangi tarihte açıklanıyor?