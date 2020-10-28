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28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Açıklama geldi! KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans hangi tarihte açıklanıyor? Açıklama geldi! KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans hangi tarihte açıklanıyor?
KPSS 2020 önlisans sınavı 25 Ekim Pazar günü binlerce adayın katılımıyla gerçekleşecek. Soru ve cevapları yayınlanan sınavın sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih adayların gündeminde ilk sırada yer alıyor. İşte, KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans hangi tarihte açıklanıyor?
Giriş Tarihi: 28.10.2020 22:10 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 22:24
KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans hangi tarihte açıklanıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 25 Ekim tarihinde gerçekleşen KPSS önlisans sınavı sonrasında cevap anahtarı yayımlandı. Doğru ve yanlış sayılarını gören adaylar, artık sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM tarafından açıklanan tarih sınava giren adayların gündeminde yer alıyor. İşte, KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans hangi tarihte açıklanıyor?
GALERİ DEVAM EDİYOR ÖSYM KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM resmi sitesinde KPSS ön lisans sonuçlarının 26 Kasım 2020 tarihinde açıklayacağını duyurdu.
KPSS ÖNLİSANS SORU VE CEVAPLARI 2020
25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 26 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
KPSS ÖNLİSANS SORU VE CEVAPLARI 2020
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