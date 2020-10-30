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30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim ve yükseköğretim bursu... VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim ve yükseköğretim bursu... VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim'de sona ermişti. Yükseköğrenim öğrencileri için alınan başvurular ise 30 Ekim'de yani bugün tamamlanacak. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler ve velileri sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim ve yükseköğretim burs sonuç tarihi belli mi? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 30.10.2020 13:49 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 13:53
VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2020-2021 burs başvuruları bugün tamamlanıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için başvurular 15 Ekim'da tamamlanmıştı. Bugün ise yükseköğrenim burs başvuruları sona erecek. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim ve yükseköğretim burs sonuç tarihi belli mi? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Yükseköğrenim başvuruları 30 Ekim'de sona eriyor. Bıuna göre, VGM burs başvurularının 2 hafta içerisinde sonuçlanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
2020 VGM BURS MİKTARI NE KADAR?
2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.
VGM BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.
KİMLER ORTAÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?
Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz. Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.