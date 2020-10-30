Ermenistan sivilleri hedef alıyor! İşte savaş suçunun fotoğrafları...

'BİZİ KURTARMAYA ÇALIŞTI'

Çektiği tarifsiz acıyı SABAH'la paylaşan Lale İsmailova, "Abim ilk patlama olunca beni ve annemi kurtarmak için duvara çıktı. Bize haber vermek için gözlerimizin önünde kafası patladı. Evimiz, yuvamız yok oldu. 1992'de savaş başladığında yine Berde'deydik. O zaman Fuad küçücüktü. 30 yıl sonra can vereceğini hiç düşünmezdim. En küçüğümüzdü evde, havada hâlâ kokusu var. Temiz yürekli ve mertti. Evlenmek istiyordu, o yüzden evi yeni tamir ettirmişti. Bu evi yeniden inşa etmek istiyoruz, Fuad hep burada yaşasın istiyoruz" diye konuştu.