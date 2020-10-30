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30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Ermenistan sivilleri hedef alıyor! İşte savaş suçunun fotoğrafları... Ermenistan sivilleri hedef alıyor! İşte savaş suçunun fotoğrafları... Son dakika haberine göre; Terör devleti Ermenistan, Azerbaycanlı sivilleri vurmaya devam ediyor. Son olarak Berde şehir merkezine düzenlenen saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti. Ermenistan, Berde ve birçok başka şehirde yasaklı misket bombaları kullandı. Sabah Gazetesi savaş muhabiri Uğur Yıldırım Azerbaycan'ın Berde şehrinde can pazarı yaşanmasına şahit oldu. Giriş Tarihi: 30.10.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 13:17
Sabah Gazetesi savaş muhabiri Uğur Yıldırım 32 gündür Azerbaycan'da bulunuyor. Uğur Yıldırım, Ermenistan'ın attığı füzenin patlamasıyla birlikte Azerbaycan'ın Berde şehrinde can pazarı yaşanmasına şahit oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR Uğur Yıldırım, yaşanan acılara şöyle tanıklık etti: "Yerler parçalanmış bedenlerle doldu. Bir anda feryatlar yükseldi. Kimi az önce yitirdiği canının üzerine kapanmış, kimi yaralananları sakinleştirmeye çalışıyordu. 21 masumun öldüğü, 70 kişinin yaralandığı önceki günkü kalleş saldırıda Beden Eğitimi Öğretmeni Fuad İsmailov (32) da can verdi. Kardeşi Lale İsmailova, abisinin elini bir an olsun bırakmıyor, ayaklarını öpüyordu. Gözyaşlarıyla "Bizi kurtarmak isterken öldü" diyordu...
Önceki gün Azerbaycan Berde'de Ermenistan'ın Semerç füzesiyle yaptığı saldırıda katledilen 21 sivilden biriydi beden eğitimi öğretmeni Fuad İsmailov. Lale İsmailova cansız bedeninin başından bir an ayrılmadığı ağabeyinin ayaklarını öptü. Ayakta durmakta güçlük çeken anne Melike İsmailova da 32 yaşına getirdiği evladının başında ağıtlar yaktı. SABAH muhabiri Uğur Yıldırım boğazların düğümlendiği o acı anı patlamadan dakikalar sonra deklanşörüne basarak tarihe kaydetti.
'BİZİ KURTARMAYA ÇALIŞTI' Çektiği tarifsiz acıyı SABAH'la paylaşan Lale İsmailova, "Abim ilk patlama olunca beni ve annemi kurtarmak için duvara çıktı. Bize haber vermek için gözlerimizin önünde kafası patladı. Evimiz, yuvamız yok oldu. 1992'de savaş başladığında yine Berde'deydik. O zaman Fuad küçücüktü. 30 yıl sonra can vereceğini hiç düşünmezdim. En küçüğümüzdü evde, havada hâlâ kokusu var. Temiz yürekli ve mertti. Evlenmek istiyordu, o yüzden evi yeni tamir ettirmişti. Bu evi yeniden inşa etmek istiyoruz, Fuad hep burada yaşasın istiyoruz" diye konuştu. AZERBAYCAN, 27 EYLÜL'DE KARŞI SALDIRI BAŞLATMIŞTI Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.