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Haberler Galeri MEB son dakika: Okullarda yazılı sınavlar ne zaman başlıyor 2020? İlkokul, ortaokul, lise sınavları ertelendi, iptal mi?

MEB son dakika: Okullarda yazılı sınavlar ne zaman başlıyor 2020? İlkokul, ortaokul, lise sınavları ertelendi, iptal mi?

Okullarda yazılı sınavlar ne zaman başlıyor 2020? Pandemi döneminde evlerine dönen öğrenciler kademeli olarak okullarına dönüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavlarla ilgili yazı 81 ile gönderildi. Haftada 5 gün yüz yüze eğitim öğretim yapılan okullarda ölçme ve değerlendirme uygulamaları, salgından önce olduğu gibi yürütülecek. Aileler ve veliler sınavlar ilgili gelişmeleri araştırılmaya araştırmaya başladı. İşte, Okullarda yazılı sınavlar ne zaman başlıyor 2020? İlkokul, ortaokul, lise sınavları ertelendi, iptal mi?

Giriş Tarihi: 30.10.2020 17:36 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 17:40
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MEB son dakika: Okullarda yazılı sınavlar ne zaman başlıyor 2020? İlkokul, ortaokul, lise sınavları ertelendi, iptal mi?
MEB son dakika: Okullarda yazılı sınavlar ne zaman başlıyor 2020? İlkokul, ortaokul, lise sınavları ertelendi, iptal mi?

Okullarda yazılı sınavlar ne zaman başlıyor 2020? İlkokul, ortaokul, lise sınavları ertelendi, iptal mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik yazı gönderildi. Veliler ve öğrenciler sınavların online mı, yüz yüze mi olacağı sorusun yanıtı merak ediliyor. Haftada 5 gün yüz yüze eğitim öğretim yapılan okullarda ölçme ve değerlendirme uygulamaları, salgından önce olduğu gibi yürütülecek. İşte, Okullarda yazılı sınavlar ne zaman başlıyor 2020? İlkokul, ortaokul, lise sınavları ertelendi, iptal mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika: Okullarda yazılı sınavlar ne zaman başlıyor 2020? İlkokul, ortaokul, lise sınavları ertelendi, iptal mi?
MEB son dakika: Okullarda yazılı sınavlar ne zaman başlıyor 2020? İlkokul, ortaokul, lise sınavları ertelendi, iptal mi?

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

MEB: Haftada 2 gün yüz yüze ve diğer günlerde uzaktan eğitim alan ya da velisinin isteği üzerine sadece uzaktan eğitimle öğrenimine devam eden öğrenciler ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı başlangıcından itibaren sadece uzaktan eğitime devam eden sınıflardaki öğrenciler için; sınavlar okul ortamında yapılacak, ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da koronavirüs salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

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MEB son dakika: Okullarda yazılı sınavlar ne zaman başlıyor 2020? İlkokul, ortaokul, lise sınavları ertelendi, iptal mi?
MEB son dakika: Okullarda yazılı sınavlar ne zaman başlıyor 2020? İlkokul, ortaokul, lise sınavları ertelendi, iptal mi?

SINAV VE UYGULAMALARIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı pandemi döneminde yapılacak sınavlar ile ölçme değerlendirme yöntemleriyle ilgili detayları il ve ilçe müdürlüklerine gönderdiği bir genelgeyle açıkladı. Sınavlar okullarda yüz yüze yapılacak, ancak öğrenciler uzaktan eğitimle aldıkları derslerle ilgili de performans ödevleri hazırlayacak. Yıl sonu notları hem yazılı sınavlardan hem de performans çalışmalarının ortalamaları alınarak hesaplanacak. İşte 2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde uygulanacak ölçme değerlendirmeyle ilgili tüm detaylar:

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MEB son dakika: Okullarda yazılı sınavlar ne zaman başlıyor 2020? İlkokul, ortaokul, lise sınavları ertelendi, iptal mi?
MEB son dakika: Okullarda yazılı sınavlar ne zaman başlıyor 2020? İlkokul, ortaokul, lise sınavları ertelendi, iptal mi?

-Yüz yüze eğitim faaliyetleri ile birlikte uzaktan eğitim faaliyetleri de ölçme ve değerlendirme kapsamına alınacaktır.

-Haftada 5 gün yüz yüze eğitim alan köy okullarında sınavlar salgın öncesinde olduğu gibi yürütülmeye devam edecek.

-Haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılan okullarda ise sınav tarihlerlerine okullardaki zümre başkanları kurulu karar verecek.

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MEB son dakika: Okullarda yazılı sınavlar ne zaman başlıyor 2020? İlkokul, ortaokul, lise sınavları ertelendi, iptal mi?
MEB son dakika: Okullarda yazılı sınavlar ne zaman başlıyor 2020? İlkokul, ortaokul, lise sınavları ertelendi, iptal mi?

-Sınavlar okul ortamında yapılacak, ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da Kovid

19 salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.