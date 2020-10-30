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MEB son dakika: Okullarda yazılı sınavlar ne zaman başlıyor 2020? İlkokul, ortaokul, lise sınavları ertelendi, iptal mi?
Okullarda yazılı sınavlar ne zaman başlıyor 2020? Pandemi döneminde evlerine dönen öğrenciler kademeli olarak okullarına dönüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavlarla ilgili yazı 81 ile gönderildi. Haftada 5 gün yüz yüze eğitim öğretim yapılan okullarda ölçme ve değerlendirme uygulamaları, salgından önce olduğu gibi yürütülecek. Aileler ve veliler sınavlar ilgili gelişmeleri araştırılmaya araştırmaya başladı. İşte, Okullarda yazılı sınavlar ne zaman başlıyor 2020? İlkokul, ortaokul, lise sınavları ertelendi, iptal mi?
Giriş Tarihi: 30.10.2020 17:36Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 17:40
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MEB son dakika: Okullarda yazılı sınavlar ne zaman başlıyor 2020? İlkokul, ortaokul, lise sınavları ertelendi, iptal mi?
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MEB son dakika: Okullarda yazılı sınavlar ne zaman başlıyor 2020? İlkokul, ortaokul, lise sınavları ertelendi, iptal mi?
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MEB son dakika: Okullarda yazılı sınavlar ne zaman başlıyor 2020? İlkokul, ortaokul, lise sınavları ertelendi, iptal mi?
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MEB son dakika: Okullarda yazılı sınavlar ne zaman başlıyor 2020? İlkokul, ortaokul, lise sınavları ertelendi, iptal mi?
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MEB son dakika: Okullarda yazılı sınavlar ne zaman başlıyor 2020? İlkokul, ortaokul, lise sınavları ertelendi, iptal mi?