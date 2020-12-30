VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü 75 TL burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla kısa süre kala sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere geçen yıl sonuçlar 1 Ocak tarihinde açıklanmıştı. KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirme işlemlerinin başlayacağı kurum tarafından belirtilmişti. Hal böyle olunca, VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü 75 TL burs sonuçları ne zaman açıklanacak?