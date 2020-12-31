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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Yılbaşı yasağı saat kaçta başlıyor? Yılbaşında marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler Son dakika: Yılbaşı yasağı saat kaçta başlıyor? Yılbaşında marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler Son dakika... Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma yasağı bugün başlıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında yılbaşında uygulanacak kısıtlama öncesi bazı detaylar gündeme geldi. 1 Ocak tarihinin resmi tatil olması nedeniyle marketlerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, yılbaşı yasağı saat kaçta başlıyor? Yılbaşında marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler nereler? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 31.12.2020 09:45
Son dakika... Yılbaşı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, yılbaşında da devam edecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile yılbaşı kısıtlamasında alınacak tedbirler ve açık olacak yerler duyuruldu. Yılbaşı yasağı hakkında merak edilen soruların yanıtına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yılbaşı yasağı saat kaçta başlıyor? Yılbaşında marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak.
YILBAŞINDA MARKET, FIRIN, MANAV, KASAP, BALIKÇI AÇIK MI?
Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamındaki usul ve esaslar 1, 2 ve 3 Ocak tarihlerinde de geçerli olacak. Buna göre, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
YILBAŞINDA LOKANTA VE RESTORANLAR AÇIK MI?
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.
YILBAŞINDA FIRIN AÇIK MI?
Cuma, cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.