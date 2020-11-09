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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri VGM burs sonuçları açıkladı mı? 2020-2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü 75 TL burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih... VGM burs sonuçları açıkladı mı? 2020-2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü 75 TL burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih...
2020-2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü 75 TL burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. VGM tarafından ortaöğretim ve yükseköğretim burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor. Başvurular 1 Ekim'de başlamış ve 30 Ekim'de sona ermişti. Tarihler 9 Kasım tarihini gösterdiğinde öğrenciler VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. işte, VGM burs sonuçları açıkladı mı? 2020-2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü 75 TL burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih...
Giriş Tarihi: 09.11.2020 22:01 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 22:07
VGM burs sonuçları açıkladı mı? 2020-2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü 75 TL burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 9 ay boyunca eğitimleri için ortaöğrenim öğrencileri 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencileri ise 300 destek almak isteyen öğrenciler 30 Ekim tarihine kadar burs başvurusunda bulundu. VGM burs sonuçları açıkladı mı? 2020-2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü 75 TL burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğrenciler sonuçların açıklanması için gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR VGM'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA: SONA ERDİ!
2020 – 2021 eğitim yılı burs başvurularımız sona ermiştir.
Ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir.
Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır.
Başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.
Tüm öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar dileriz.
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Ancak geçen yıl ortaöğretim burs sonuçları 25 Ekim'de, Yükseköğretim burs sonuçları ise 1 Ocak tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl da yakın tarihlerde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haber sitemizde ve ya da aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
VGM BURS SONUÇLARI EKRANI 2020 İÇİN TIKLAYINIZ VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (VGM) BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.
Ortaöğrenim Bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.
Bölge Müdürlüklerimizin sorumluluk alanında bulunan illerin ve Bölge Müdürlüklerimizin iletişim bilgilerine buradan erişebilirsiniz.
Burs başvurularının sorunsuz ve doğru bir şekilde yapılabilmesi için aşağıdaki hususlara DİKKAT edilmesi gerekmektedir.