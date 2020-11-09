VGM burs sonuçları açıkladı mı? 2020-2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü 75 TL burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih...

2020-2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü 75 TL burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. VGM tarafından ortaöğretim ve yükseköğretim burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor. Başvurular 1 Ekim'de başlamış ve 30 Ekim'de sona ermişti. Tarihler 9 Kasım tarihini gösterdiğinde öğrenciler VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. işte, VGM burs sonuçları açıkladı mı? 2020-2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü 75 TL burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih...