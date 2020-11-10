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Azerbaycan'da zafer coşkusu! Halk sokaklara döküldü...

Son dakika haberine göre; Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasını meydanlarda kutluyor. Yüzlerce vatandaş ellerindeki Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Gence Azadlık Meydanı'na geldi.

Giriş Tarihi: 10.11.2020 06:18 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 06:21
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Azerbaycan'da zafer coşkusu! Halk sokaklara döküldü...

Azerbaycanlılar, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın arabuluculuğunda yapılan anlaşmanın "Azerbaycan için zafer, Ermenistan için ise yenilgi" anlamına geldiğini belirtmesinin ve Ermenistan güçlerinin Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacağı müjdesini vermesinin ardından sokaklara akın etti.

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Azerbaycan'da zafer coşkusu! Halk sokaklara döküldü...

Başkent Bakü, saatin ilerlemesine rağmen coşkulu kutlamalara sahne oldu. Binlerce Bakülü ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla çıktıkları sokaklarda sevinç gösterisinde bulundu.

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Azerbaycan'da zafer coşkusu! Halk sokaklara döküldü...

Azerbaycanlılar sokaklarda dans ederek birbirlerini kutlarken bazıları da arabalarıyla sokaklarda tur attı.

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Azerbaycan'da zafer coşkusu! Halk sokaklara döküldü...

Marş ve türkülerin seslendirildiği kutlamalara katılan vatandaşların çoğu sevinç gözyaşlarını tutamadı.

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Azerbaycan'da zafer coşkusu! Halk sokaklara döküldü...

Ülkenin ikinci büyük kenti Gence'de de halk, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeler için kutlama yaptı.