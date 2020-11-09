Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MSB sözleşmeli er alımı ne zaman? Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru şartları neler? İlan ve sonuçları... MSB sözleşmeli er alımı ne zaman? Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru şartları neler? İlan ve sonuçları...
MSB sözleşmeli er alımı ne zaman? Sorusunun cevabı yakından takip ediliyor. Başvuru yapmak isteyen binlerce aday ilan ve duyuruları yakından takip ediyor. En az ilköğretim mezunu, 20 ile 25 yaş aralığındaki adaylar sözleşmeli er ilanlarına başvuruda bulunabiliyor. Sözleşmeli er olarak görev yapmak isteyen adaylar fiziki yeterlilik, mülakat ve seçim aşamalarını başarıyla tamamlamaları gerekiyor. MSB sözleşmeli er alımı ne zaman? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru şartları neler? İlan ve sonuçları...
Giriş Tarihi: 09.11.2020 21:14 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 21:28
MSB sözleşmeli er alımı ne zaman? Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru şartları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları sözleşmeli er temini için ilan ve duyurular yayınlanıyor. Askerlik görevini yerine getirmiş veya henüz vatani görevini yerine getirmemiş adaylar gerekli şartları yerine getirmeleri halinde sözleşmeli er başvurusunda bulunabilir. Sözleşmeli er olarak TSK bünyesine katılanlar yükümlü erbaş ve erler gibi kışlada kalıyorlar. İşte, MSB sözleşmeli er alımı ne zaman? Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru şartları neler? İlan ve sonuçları...
GALERİ DEVAM EDİYOR SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 15 Eylül-26 Ekim 2020 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde yapılacaktır.
2020 sözleşmeli er başvuru şartları ve 1. grup sınav tarihleriyle ilgili detaylar personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayınlanan kılavuzda paylaşıldı. Buna göre, birinci grup adaylar 15-21 Eylül tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecektir.
MSB tarafından sonuç tarihi hakkında açıklamalarda bulunmadı. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir. SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR 2020
En az ilköğretim mezunu olup;
Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1995 tarihinden sonra doğanlar),
Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1995 tarihi ile 31 Aralık 2000 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsanız bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyarak Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe başvurabilecek.
Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her nesebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzmanjandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,