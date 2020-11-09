MSB sözleşmeli er alımı ne zaman? Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru şartları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları sözleşmeli er temini için ilan ve duyurular yayınlanıyor. Askerlik görevini yerine getirmiş veya henüz vatani görevini yerine getirmemiş adaylar gerekli şartları yerine getirmeleri halinde sözleşmeli er başvurusunda bulunabilir. Sözleşmeli er olarak TSK bünyesine katılanlar yükümlü erbaş ve erler gibi kışlada kalıyorlar. İşte, MSB sözleşmeli er alımı ne zaman? Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru şartları neler? İlan ve sonuçları...