VGM burs ilkokul, ortaokul, lise, üniversite başvuruları bitti mi? VGM 2021 burs başvuruları bugün son mu, uzatılır mı?

VGM burs ilkokul, ortaokul, lise, üniversite başvuruları bitti mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilen burs imkanı için süreç yakından takip ediliyor. Burs başvuru tarihinde sona gelinmesinin ardından öğrenciler başvuruların ne zaman biteceğini merak ediyor. Diğer yandan henüz başvuru yapmayan öğrenciler ise sürecin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. İşte, VGM burs ilkokul, ortaokul, lise, üniversite başvuruları bitti mi? VGM 2021 burs başvuruları bugün son mu, uzatılır mı?