15 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri VGM burs ilkokul, ortaokul, lise, üniversite başvuruları bitti mi? VGM 2021 burs başvuruları bugün son mu, uzatılır mı?

VGM burs ilkokul, ortaokul, lise, üniversite başvuruları bitti mi? VGM 2021 burs başvuruları bugün son mu, uzatılır mı?

VGM burs ilkokul, ortaokul, lise, üniversite başvuruları bitti mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilen burs imkanı için süreç yakından takip ediliyor. Burs başvuru tarihinde sona gelinmesinin ardından öğrenciler başvuruların ne zaman biteceğini merak ediyor. Diğer yandan henüz başvuru yapmayan öğrenciler ise sürecin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. İşte, VGM burs ilkokul, ortaokul, lise, üniversite başvuruları bitti mi? VGM 2021 burs başvuruları bugün son mu, uzatılır mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.10.2021 01:22 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 01:22
  • 1
  • 9
VGM burs ilkokul, ortaokul, lise, üniversite başvuruları bitti mi? VGM 2021 burs başvuruları bugün son mu, uzatılır mı?

VGM burs ilkokul, ortaokul, lise, üniversite başvuruları bitti mi? VGM 2021 burs başvuruları bugün son mu, uzatılır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan burs imkanından yararlanabilmek için burs başvurusu yapıyor. İlkokul, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin başvurularının kabul edildiği burs imkanı için süreç tamamlanıyor. Öğrenciler sürecin hangi tarihte sona ereceğini merak ediyor. İşte, VGM burs ilkokul, ortaokul, lise, üniversite başvuruları bitti mi? VGM 2021 burs başvuruları bugün son mu, uzatılır mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
VGM burs ilkokul, ortaokul, lise, üniversite başvuruları bitti mi? VGM 2021 burs başvuruları bugün son mu, uzatılır mı?

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin VGM burs başvuru işlemleri 15 Ekim 2021 tarihinde başlayacak, 30 Ekim 2021 tarihinde sona erecek.

  • 3
  • 9
VGM burs ilkokul, ortaokul, lise, üniversite başvuruları bitti mi? VGM 2021 burs başvuruları bugün son mu, uzatılır mı?

Üniversite öğrencilerinin ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim VGM burs başvuru işlemleri 1 Kasım 2021 tarihinde başlayacak, 15 Kasım 2012 tarihinde sona erecek.

  • 4
  • 9
VGM burs ilkokul, ortaokul, lise, üniversite başvuruları bitti mi? VGM 2021 burs başvuruları bugün son mu, uzatılır mı?

BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır.

  • 5
  • 9
VGM burs ilkokul, ortaokul, lise, üniversite başvuruları bitti mi? VGM 2021 burs başvuruları bugün son mu, uzatılır mı?

Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.