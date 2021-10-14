OGM başvuru ekranı açıldı! OGM 2021 personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Mülakatsız personel...

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak personel alımı hakkında detaylar merak ediliyor. Bünyesine yapacağı 42 personel için ilan yayımlayan kurum, açıklamada başvuru detaylarına yer verdi. İlana başvuruda yapacak adaylar tarih ve şartları araştırmaya başladı. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde laborant, mühendis, büro personeli, biyolog, tekniker ve destek personeli olmak üzere 47 sözleşmeli personel istihdam edilecek. İşte, OGM 2021 personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Mülakatsız personel...