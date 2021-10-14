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Haberler Galeri OGM başvuru ekranı açıldı! OGM 2021 personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Mülakatsız personel...

OGM başvuru ekranı açıldı! OGM 2021 personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Mülakatsız personel...

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak personel alımı hakkında detaylar merak ediliyor. Bünyesine yapacağı 42 personel için ilan yayımlayan kurum, açıklamada başvuru detaylarına yer verdi. İlana başvuruda yapacak adaylar tarih ve şartları araştırmaya başladı. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde laborant, mühendis, büro personeli, biyolog, tekniker ve destek personeli olmak üzere 47 sözleşmeli personel istihdam edilecek. İşte, OGM 2021 personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Mülakatsız personel...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.10.2021 23:02 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 23:02
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OGM başvuru ekranı açıldı! OGM 2021 personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Mülakatsız personel...

OGM 2021 personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. OGM personel alımı yapacaklar için başvuru detayları belli oldu. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde laborant, mühendis, büro personeli, biyolog, tekniker ve destek personeli olmak üzere 47 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Diğer yandan başvuran adaylardan bazı kriterler aranacak. İşte, OGM 2021 personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Mülakatsız personel...

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OGM başvuru ekranı açıldı! OGM 2021 personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Mülakatsız personel...

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde laborant, mühendis, büro personeli, biyolog, tekniker ve destek personeli olmak üzere 47 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Alınacak olan personelde aranılacak kriterler de belli oldu. Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları 11-20 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

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OGM başvuru ekranı açıldı! OGM 2021 personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Mülakatsız personel...

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar 11/10/2021-20/10/2021 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 20/10/2021 gecesi saat 23:59'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir. Her aday belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvuruda bulunabilecektir. Adaylar Ek-2'de yer alan pozisyonlar için en fazla 10 adet tercihte bulunabilecektir.

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OGM başvuru ekranı açıldı! OGM 2021 personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Mülakatsız personel...

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

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OGM başvuru ekranı açıldı! OGM 2021 personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Mülakatsız personel...

2.Başvuruda bulunan adayların durumunun; 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan: "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.