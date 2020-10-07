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Bekçilik sınavı ne zaman? 2020 1. dönem bekçi alımı yazılı ve sözlü sınav nasıl olacak? Şartlar...
Bekçilik sınavı ne zaman? 2020 1. dönem kapsamında bekçi alımı başvuruları tamamlandı. 2 Ekim'de sona eren başvuru sürecinin ardından binlerce adayı sınav heyecanı sardı. Hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar yazılı ve sözlü sınavların nasıl olacağını merak ediyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bekçilik sınavı ne zaman? 2020 1. dönem bekçi alımı yazılı ve sözlü sınav nasıl olacak? Bekçilik şartları neler? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 07.10.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 10:55
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