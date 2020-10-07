07 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bekçilik sınavı ne zaman? 2020 1. dönem bekçi alımı yazılı ve sözlü sınav nasıl olacak? Şartlar...

Bekçilik sınavı ne zaman? 2020 1. dönem bekçi alımı yazılı ve sözlü sınav nasıl olacak? Şartlar...

Bekçilik sınavı ne zaman? 2020 1. dönem kapsamında bekçi alımı başvuruları tamamlandı. 2 Ekim'de sona eren başvuru sürecinin ardından binlerce adayı sınav heyecanı sardı. Hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar yazılı ve sözlü sınavların nasıl olacağını merak ediyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bekçilik sınavı ne zaman? 2020 1. dönem bekçi alımı yazılı ve sözlü sınav nasıl olacak? Bekçilik şartları neler? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 07.10.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 10:55
  • 1
  • 16
Bekçilik sınavı ne zaman? 2020 1. dönem bekçi alımı yazılı ve sözlü sınav nasıl olacak? Şartlar...

2020 1. dönem bekçilik sınavı için hazırlıklar başladı. Bekçi olabilme umuduyla heyecanlı bekleyişini sürdüren vatandaşlar, başvuru sürecinin ardından sınav gününü beklemeye başladılar. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek bekçilik sınavı ile ilgili detayları yazımızda ele aldık Peki, bekçilik sınavı ne zaman? 2020 1. dönem bekçi alımı yazılı ve sözlü sınav nasıl olacak? Bekçi alımı için şartlar neler? İşte cevaplar..

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Bekçilik sınavı ne zaman? 2020 1. dönem bekçi alımı yazılı ve sözlü sınav nasıl olacak? Şartlar...

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

Polis Akademisi tarafından 2020 1. dönem bekçilik sınav tarihi henüz duyurulmadı. Sınav tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

  • 3
  • 16
Bekçilik sınavı ne zaman? 2020 1. dönem bekçi alımı yazılı ve sözlü sınav nasıl olacak? Şartlar...

SINAV ESASLARI

Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı, yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınavı şeklinde yapılır.

  • 4
  • 16
Bekçilik sınavı ne zaman? 2020 1. dönem bekçi alımı yazılı ve sözlü sınav nasıl olacak? Şartlar...

YAZILI SINAV NASIL OLACAK?

1.Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmeyecektir. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

2.Yazılı sınav "Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür" konularından oluşacaktır.

  • 5
  • 16
Bekçilik sınavı ne zaman? 2020 1. dönem bekçi alımı yazılı ve sözlü sınav nasıl olacak? Şartlar...

3.Yazılı sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılacak ve bir daha adaylığa başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu kapsamda tespit edilecek ilgililer hakkında adli/idari soruşturma başlatılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır.

4.Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanır.

5.Yazılı sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (https://pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacakt. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.