VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte merak edilen tarih...

VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. VGM başvurularının sonlanmasının ardından sonuçlar için meraklı bekleyiş sürüyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için başvuru tarihi 15 Ekim'de sona eriyor. Devlet tarafından sağlanan imkana göre, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında burs alınacaktır. VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...