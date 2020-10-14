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VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte merak edilen tarih...
VGM başvuruları ne zaman bitiyor? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne burs başvuruları için geri sayım sürüyor. VGM burs imkanından yararlanmak isteyen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri başvuruların hangi tarihte biteceğini merak ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu resmi internet sitesi vgm.gov.tr adresinden yapılmaya başlanmıştı. "VGM başvuruları ne zaman bitiyor?" Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, VGM başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte merak edilen tarih...
Giriş Tarihi: 14.10.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 15:50
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