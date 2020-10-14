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Haberler Galeri VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte merak edilen tarih...

VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte merak edilen tarih...

VGM başvuruları ne zaman bitiyor? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne burs başvuruları için geri sayım sürüyor. VGM burs imkanından yararlanmak isteyen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri başvuruların hangi tarihte biteceğini merak ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu resmi internet sitesi vgm.gov.tr adresinden yapılmaya başlanmıştı. "VGM başvuruları ne zaman bitiyor?" Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, VGM başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte merak edilen tarih...

Giriş Tarihi: 14.10.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 15:50
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VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte merak edilen tarih...

VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. VGM başvurularının sonlanmasının ardından sonuçlar için meraklı bekleyiş sürüyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için başvuru tarihi 15 Ekim'de sona eriyor. Devlet tarafından sağlanan imkana göre, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında burs alınacaktır. VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte merak edilen tarih...

2020 VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burs almak için bekleyen adaylar, VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. Başvurular 15 Ekim'e kadar devam edeceği ve hala bitmediği için, başvuruyu alan kurum ne zaman VGM burs başvuru sonuçlarını açıklayacağını bildirmedi. Fakat önceki yıllarda yapılan işlemlere göre VGM burs başvuru sonuçları, başvuruların bitmesinden bir hafta sonra açıklanabilir.

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VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte merak edilen tarih...

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 - 2021 eğitim döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Bursu için bugün başlayan başvurular 15 gün sürecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler için başvuru başladı ve 15 Ekim tarihine kadar devam edecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek olan VGM bursu 9 ay boyunca öğrencilere verilecek. Başvurular VGM'nin resmi internet sitesi www.vgm.gov.trüzerinden yapılacak. Burada bulunan VGM bursu başvuru formundan öğrenciler başvurularını gerçekleştirecek.

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VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte merak edilen tarih...

2020 VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

VGM'ye başvuru yaparak burs almaya hak kazanan öğrenciler, okul sezonu boyunca yanı 9 ay kurs ödemesi alacak. Öğrenciler hangi aylarda VGM bursu alacak merak edenler için; Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında burs alınacaktır. 2020 VGM burs parası ne kadar araştıranlara, 2020 - 2021 eğitim yılında öğrenci başına aylık 75,00 TL verilecektir.

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VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte merak edilen tarih...

VGM BURSU KİMLERE VERİLMEZ?

VGM bursu aşağıda listenen okullara devam eden öğrencilere verilmez;

Özel okul,

Açık öğretim ortaokulu,

Açık öğretim lisesi,

Mesleki açık öğretim lisesi,