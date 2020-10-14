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Sağlık Bakanlığı son dakika açıklaması: Hangi illere, şehirlere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Koronavirüs salgını sürecinde ülkemizde çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre vaka sayıları belirli sayıda sabitlendi. Ancak yeniden artış olmaması konusunda vatandaşlar uyarılıyor. 14 Ekim tarihinde toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında çıkacak karar bekleniyor. Vatandaşlar hangi illere yasak geldiğini araştırmaya başladı. İşte, Hangi illere, şehirlere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 14.10.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 16:56
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Sağlık Bakanlığı son dakika açıklaması: Hangi illere, şehirlere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
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Sağlık Bakanlığı son dakika açıklaması: Hangi illere, şehirlere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
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Sağlık Bakanlığı son dakika açıklaması: Hangi illere, şehirlere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
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Sağlık Bakanlığı son dakika açıklaması: Hangi illere, şehirlere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
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Sağlık Bakanlığı son dakika açıklaması: Hangi illere, şehirlere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?