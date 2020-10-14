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Haberler Galeri meb.gov.tr: BİLSEM sınav sonuçları sorgulama! 2020 BİLSEM grup tarama uygulama sonuçları nasıl öğrenilir?

meb.gov.tr: BİLSEM sınav sonuçları sorgulama! 2020 BİLSEM grup tarama uygulama sonuçları nasıl öğrenilir?

BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MEB tarafından gerçekleştirilen BİLSEM sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yayımlanan takvime göre sonuçların bugün içerisinde açıklanacağı duyurulmuştu. Uygulamalı sınavlara katılan öğrenciler ve aileleri sonuçların nasıl görüntüleneceğini araştrıyor. Peki, meb.gov.tr ile BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 BİLSEM grup tarama uygulama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 14.10.2020 13:35 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 13:38
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meb.gov.tr: BİLSEM sınav sonuçları sorgulama! 2020 BİLSEM grup tarama uygulama sonuçları nasıl öğrenilir?

Son dakika... BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? 2020 yılına ilişkin BİLSEM grup tarama uyguşaması 4 Ocak - 11 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Uygulamalı sınavların tamamlanmasının ardından binlerce öğenci ve velileri sonuçlara kilitlendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçların 14 Ekim Çarşamba günü açıklanacağı duyurulmuştu. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, meb.gov.tr ile BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 BİLSEM grup tarama uygulama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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meb.gov.tr: BİLSEM sınav sonuçları sorgulama! 2020 BİLSEM grup tarama uygulama sonuçları nasıl öğrenilir?

BİLSEM GRUP TARAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2020 BİLSEM grup tarama sonuçları 14 Ekim 2020 Çarşamba günü açıklanacak Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.

BİLSEM SONUÇLARI BU SAYFADA OLACAK

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meb.gov.tr: BİLSEM sınav sonuçları sorgulama! 2020 BİLSEM grup tarama uygulama sonuçları nasıl öğrenilir?

2020 BİLSEM TAKVİMİ

14 Ekim 2020: Grup tarama uygulama sonuçlarının http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi

16-22 Ekim 2020Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

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meb.gov.tr: BİLSEM sınav sonuçları sorgulama! 2020 BİLSEM grup tarama uygulama sonuçları nasıl öğrenilir?

23-30 Ekim 2020: Grup tarama uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

02-06 Kasım 2020: İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevularının verilmesi

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meb.gov.tr: BİLSEM sınav sonuçları sorgulama! 2020 BİLSEM grup tarama uygulama sonuçları nasıl öğrenilir?

11 Kasım 2020: Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

23 Kasım 2020 - 19 Şubat 2021: Bireysel değerlendirmelerin yapılması