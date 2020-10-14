meb.gov.tr: BİLSEM sınav sonuçları sorgulama! 2020 BİLSEM grup tarama uygulama sonuçları nasıl öğrenilir?

BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MEB tarafından gerçekleştirilen BİLSEM sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yayımlanan takvime göre sonuçların bugün içerisinde açıklanacağı duyurulmuştu. Uygulamalı sınavlara katılan öğrenciler ve aileleri sonuçların nasıl görüntüleneceğini araştrıyor. Peki, meb.gov.tr ile BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 BİLSEM grup tarama uygulama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...