VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman?

VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala gözler burs başvurularına çevrildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen burs ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman? İşte ayrıntılar...