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Haberler Galeri VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman?

VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman?

VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala gözler burs başvurularına çevrildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen burs ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.08.2022 10:04
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VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman?

VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak? sorusu, yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2022-2023 eğitim yılı için başvuruların hangi tarihte alınacağını merak eden öğrenciler, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman?

VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

2022-2023 VGM burs başvuruları henüz başlamadı. Hemen şunu belirtelim ki, VGM burs başvuruları, KYK burs ve kredi başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak. Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim başvuruları ekim ayında, yükseköğrenim başvuruları ise kasım ayında alınmıştı. 2022-2023 dönemi için de başvuruların aynı takvim doğrultusunda alınması bekleniyor.

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VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman?

ORTAÖĞRENİM EĞİTİM YARDIMI HİZMETİ

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere eğitim yardımı verilmektedir.

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VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

Başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-16)'ya göre değerlendirilmektedir.

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VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman?

Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler ile ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı alan başka bir kardeşi olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ile Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.