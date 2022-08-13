13 Ağustos 2022, Cumartesi
2022-2023 AÖF akademik takvim: Anadolu Üniversitesi açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? İşte AÖF kayıt yenileme tarihi!
AÖF kayıt yenileme tarihi, son günlerde yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. 2022-2023 AÖF akademik takvim ile birlikte kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler ve yeni kayıt yapacak olanlar konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Anadolu Üniversitesi açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? AÖF kayıt yenileme hangi tarihte? İşte 2022-2023 AÖF akademik takvimi...
Giriş Tarihi: 13.08.2022 12:15
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