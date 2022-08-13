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Haberler Galeri 2022-2023 AÖF akademik takvim: Anadolu Üniversitesi açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? İşte AÖF kayıt yenileme tarihi!

2022-2023 AÖF akademik takvim: Anadolu Üniversitesi açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? İşte AÖF kayıt yenileme tarihi!

AÖF kayıt yenileme tarihi, son günlerde yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. 2022-2023 AÖF akademik takvim ile birlikte kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler ve yeni kayıt yapacak olanlar konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Anadolu Üniversitesi açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? AÖF kayıt yenileme hangi tarihte? İşte 2022-2023 AÖF akademik takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.08.2022 12:15
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2022-2023 AÖF akademik takvim: Anadolu Üniversitesi açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? İşte AÖF kayıt yenileme tarihi!

2022-2023 AÖF akademik takvim yayımlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler ile ilk defa kayıt yaptıracak olanlar için kayıt tarihleri belirlendi. AÖF tarafından yapılan açıklama ile başvuru, kayıt ve kayıt yenileme/ders seçimi tarihleri için geri sayım başladı. Peki, Anadolu Üniversitesi açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? AÖF kayıt yenileme hangi tarihte? İşte 2022-2023 AÖF akademik takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022-2023 AÖF akademik takvim: Anadolu Üniversitesi açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? İşte AÖF kayıt yenileme tarihi!

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2022-2023 güz dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri 03-17 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Ders seçimi, işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

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2022-2023 AÖF akademik takvim: Anadolu Üniversitesi açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? İşte AÖF kayıt yenileme tarihi!

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.

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2022-2023 AÖF akademik takvim: Anadolu Üniversitesi açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? İşte AÖF kayıt yenileme tarihi!

2022-2023 AÖF YENİ KAYIT TARİHLERİ

AÖF ikinci üniversite kayıt: 22 Ağustos - 17 Ekim 2022
ÖSYS Yeni Kayıt: 22-26 Ağustos 2022
ANADOLUYÖS: 22 Ağustos - 17 Ekim 2022
Ek Yerleştirme - Dikey Geçiş: ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacak.
Sağlık Lisans Tamamlama: YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacak.
Yatay Geçiş: 12 Eylül - 16 Eylül 2022
Yatay Geçiş Ders Ekleme: 10 Ekim - 17 Ekim 2022

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2022-2023 AÖF akademik takvim: Anadolu Üniversitesi açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? İşte AÖF kayıt yenileme tarihi!

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Güz Dönemi Vize Sınavı: 10-11 Aralık 2022

Güz Dönemi Final Sınavı: 21- 22 Ocak 2023