2022-2023 AÖF akademik takvim: Anadolu Üniversitesi açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? İşte AÖF kayıt yenileme tarihi!

2022-2023 AÖF akademik takvim yayımlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler ile ilk defa kayıt yaptıracak olanlar için kayıt tarihleri belirlendi. AÖF tarafından yapılan açıklama ile başvuru, kayıt ve kayıt yenileme/ders seçimi tarihleri için geri sayım başladı. Peki, Anadolu Üniversitesi açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? AÖF kayıt yenileme hangi tarihte? İşte 2022-2023 AÖF akademik takvimi...