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Millet devletinden razı! Bozkurt'taki sel felaketinin izleri işte böyle silindi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketi dolayısıyla ev ve iş yerlerinin yıkıldı. Yaşanan felakette 65 vatandaş hayatını kaybederken, selde kaybolan 8 kişide bulunamamıştı. Devlet, bütün imkanlarıyla felaketin yaşandığı ilk günden bu yana Bozkurt'u yeniden ayağa kaldırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 13.08.2022 08:23 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 08:52
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Millet devletinden razı! Bozkurt’taki sel felaketinin izleri işte böyle silindi
Bozkurt'a selden bir yıl sonra gelen Emine Derya, biz Bozkurt'u tanıyamadık. İlçe yeniden yapılmış, her yer değişmiş" dedi. Esnaf Mustafa Tezel ise "devleti görmek isteyen varsa, devlet burada. Siyasiler buraya geldiğinde konuşuyor. Devlet işte burada. O devlete Allah zeval vermesin. Başkan Erdoğan'dan da Allah razı olsun" dedi.
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Millet devletinden razı! Bozkurt’taki sel felaketinin izleri işte böyle silindi

11 Ağustos 2021'de Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan, 65 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin ise yapılan tüm çabalara rağmen bulunamadığı sel felaketi, ilçenin neredeyse haritadan silinmesine sebep oldu. Selin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar ilk günden bu yana devam ediyor.

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Millet devletinden razı! Bozkurt’taki sel felaketinin izleri işte böyle silindi
İlgili bakanlıklar ve kurumlarda görevli personelin katılımı ile gerçekleştirilen temizlik ve yıkım çalışmalarının tamamlanması sonrasında Bozkurt'ta yıkılan binaların yeniden yapılması, alt yapının yenilenmesi ve ilçeden geçen derenin ıslah edilerek güvenli bir hale getirilmesi için çalışmalar yürütüldü.
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Millet devletinden razı! Bozkurt’taki sel felaketinin izleri işte böyle silindi

DEV KÖPRÜLER YAPILDI
Bölgede etkili olan ağır kış şartları ve 27 Haziran'da yaşanan ikinci sel afetinde yavaşlayan çalışmalar, havaların normal şartlara dönüşüyle yeniden hızlandırıldı. İlçede yürütülen çalışmalar kapsamında kentin altyapısı büyük oranda yenilenirken, doğalgaz, elektrik ve iletişim hatlarının döşenmesi için çalışmalar büyük bir hızla halen sürüyor.

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Millet devletinden razı! Bozkurt’taki sel felaketinin izleri işte böyle silindi
İlçede inşa edilen 649 konut ve 123 işyerinin yapımı da büyük oranda tamamlandı. Çalışmalarda sona gelinen Bozkurt Sanayi Sitesindeki 2 fabrika ve 53 işyeri ise kısa süre içerisinde sahiplerine teslim edilecek.