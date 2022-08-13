13 Ağustos 2022, Cumartesi
Millet devletinden razı! Bozkurt'taki sel felaketinin izleri işte böyle silindi
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketi dolayısıyla ev ve iş yerlerinin yıkıldı. Yaşanan felakette 65 vatandaş hayatını kaybederken, selde kaybolan 8 kişide bulunamamıştı. Devlet, bütün imkanlarıyla felaketin yaşandığı ilk günden bu yana Bozkurt'u yeniden ayağa kaldırmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Giriş Tarihi: 13.08.2022 08:23 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 08:52
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