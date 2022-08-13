Millet devletinden razı! Bozkurt’taki sel felaketinin izleri işte böyle silindi

11 Ağustos 2021'de Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan, 65 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin ise yapılan tüm çabalara rağmen bulunamadığı sel felaketi, ilçenin neredeyse haritadan silinmesine sebep oldu. Selin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar ilk günden bu yana devam ediyor.