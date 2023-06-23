VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023! Öğrencilere ÖTV'siz, vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max...

"Üniversitelilere vergisiz telefon satışı ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim beyannamesi kapsamında, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" demişti. Açıklama sonrası ÖTV ve KDV vergisinden muaf telefon fiyatları araştırılmaya başladı. Peki, vergisiz iPhone 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar olacak?" İşte, detaylar...