Şehrin gürültüsünden uzak yaşam alanlarına yakın: İstanbul millet bahçeleriyle nefes alıyor

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MİLLET BAHÇESİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 7 Mayıs'ta düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi" ile 499 bin metrekarelik alanı kapsayan ilk etabının açılışı yapılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, o günden bu yana ziyaretçilerini ağırlıyor.

Tamamlandığında 2 milyon 818 bin 976 metrekarelik alanda faaliyete geçecek bahçeye şu ana kadar 10 bin 81 ağaç, 41 bin bitki dikildi. Diğer bölümlerinde altyapı ve yeşillendirme çalışmaları süren millet bahçesi, bütün etaplarıyla açıldığında dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olacak.

Bahçede İstanbul'un fethini temsilen, içinde 350 yıllık zeytin ile 50-60 yıllık ıhlamur ve çınarların da bulunduğu 145 bin 300 ağaç yer alacak. Millet bahçesine 9 ayrı noktadan girilebilecek.