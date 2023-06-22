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Şehrin gürültüsünden uzak yaşam alanlarına yakın: İstanbul millet bahçeleriyle nefes alıyor

İstanbul'da, kişi başına düşen yeşil alan miktarı açılan millet bahçeleri ile her geçen gün artarken, bugüne kadar kente 15 millet bahçesi kazandırıldı, 2'si açılışa hazırlanıyor, 23'ünün ise yapım ve projelendirme aşamaları sürüyor. Şehrin gürültüsünden uzak ancak yaşam alanlarına yakın, gölgesinde dinlenilebilecek yüzlerce ağaçla bütünleşmiş, sosyalleşme gereksinimlerini karşılayan millet bahçeleri, İstanbullular için nefes alabilecekleri bir ortam yaratıyor.

Giriş Tarihi: 22.06.2023 13:27 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 13:27
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Şehrin gürültüsünden uzak yaşam alanlarına yakın: İstanbul millet bahçeleriyle nefes alıyor

İstanbul'da sayısı 15'i bulan millet bahçeleri kentin dört bir yanında oluşturduğu yeşil koridorlarla vatandaşların şehrin karmaşasından uzaklaşarak nefes almalarına imkan sunuyor.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük yeşil alan adımı" olarak tanımlanan millet bahçeleri projesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2028'e kadar 100 milyon metrekare yeşil alana ulaşmayı hedefliyor.

Milyonların yaşadığı megakentte, kişi başına düşen yeşil alan miktarı açılan millet bahçeleri ile her geçen gün artıyor. Bugüne kadar İstanbul'a 15 millet bahçesi kazandırılırken, 2'si açılışa hazırlanıyor, 23'ünün ise yapım ve projelendirme aşamaları sürüyor.

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Şehrin gürültüsünden uzak yaşam alanlarına yakın: İstanbul millet bahçeleriyle nefes alıyor

Bu kapsamda, kentte Baruthane Millet Bahçesi, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi, Hoşdere Millet Bahçesi, Çırpıcı Millet Bahçesi, Başakşehir (Kayaşehir Kuzey Yakası) Millet Bahçesi, Ayazma Millet Bahçesi, Küçükçekmece Halkalı Millet Bahçesi, Zeytinburnu Millet Bahçesi, Nakkaştepe Millet Bahçesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi, Kayaşehir 1. Etap Millet Bahçesi, Pendik Millet Bahçesi, Sultanbeyli Millet Bahçesi, Ümraniye Millet Bahçesi ve Sultanbeyli Mimar Sinan B Tipi Mesire Alanı Millet Bahçesi'nin açılışı yapıldı.

Birinci etabı hizmete sunulan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin tamamlanması için çalışmalar sürerken, Beşiktaş Millet Bahçesi, Güngören Millet Bahçesi, Fatih Kara Surları Millet Bahçesi, Ümraniye Osmangazi Korusu Millet Bahçesi, Arnavutköy Bolluca Millet Bahçesi, Beyoğlu Küçükpiyale Millet Bahçesi, Beykoz Millet Bahçesi, Bayrampaşa Millet Bahçesi, Sancaktepe Samandıra Millet Bahçesi, Kağıthane Millet Bahçesi B Tipi Mesire, Samandıra Aydos Ormanı Millet Bahçesi, Bağcılar Sevgi Ormanı Millet Bahçesi, Güngören Güneştepe Millet Bahçesi, Pendik Burla Biraderler Korusu Millet Bahçesi, Alibeyköy Millet Bahçesi, Sultangazi Cebeci Millet Bahçesi, Şile Ayazma Plajı Millet Bahçesi ve Üsküdar Çocuk Köyü Millet Bahçesi'nin de yapımı devam ediyor.

Kartal Orhantepe Millet Bahçesi, Esenler Askeri Alan Kuzey TEM Tarafında Millet Bahçesi, Çekmeköy Millet Bahçesi ile Şile Millet Bahçesi projelendirme aşamasındayken, Çatalca Millet Bahçesi ve Silivri Millet Bahçesi açılışa hazırlanıyor.

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Şehrin gürültüsünden uzak yaşam alanlarına yakın: İstanbul millet bahçeleriyle nefes alıyor

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MİLLET BAHÇESİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 7 Mayıs'ta düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi" ile 499 bin metrekarelik alanı kapsayan ilk etabının açılışı yapılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, o günden bu yana ziyaretçilerini ağırlıyor.

Tamamlandığında 2 milyon 818 bin 976 metrekarelik alanda faaliyete geçecek bahçeye şu ana kadar 10 bin 81 ağaç, 41 bin bitki dikildi. Diğer bölümlerinde altyapı ve yeşillendirme çalışmaları süren millet bahçesi, bütün etaplarıyla açıldığında dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olacak.

Bahçede İstanbul'un fethini temsilen, içinde 350 yıllık zeytin ile 50-60 yıllık ıhlamur ve çınarların da bulunduğu 145 bin 300 ağaç yer alacak. Millet bahçesine 9 ayrı noktadan girilebilecek.

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Şehrin gürültüsünden uzak yaşam alanlarına yakın: İstanbul millet bahçeleriyle nefes alıyor

Güney-kuzey yönünde yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda "Ab-ı Hayat Suyu" denilen bir yapay derenin bulunacağı bahçede, dere kenarlarında seyir terasları, piknik yapılabilecek alanlar ile dinlenme yerleri oluşturulacak. Bahçede yine bu istikamette 2,5 kilometre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolları da bulunacak.

Ayrıca, bahçede oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aşevi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri yer alacak. Bahçe, muhtemel bir afet durumundan 40 bin çadırın kurulabileceği ve 165 bin kişilik acil barınma alanının oluşturulabileceği bir kapasiteye sahip olacak.

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Şehrin gürültüsünden uzak yaşam alanlarına yakın: İstanbul millet bahçeleriyle nefes alıyor

BAŞAKŞEHİR 4 MİLLET BAHÇESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Başakşehir Millet Bahçesi, 37 bin metrekarelik kent meydanının hemen yanında 280 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Geniş yeşil alanları, oyun alanları, yürüyüş ve spor alanları, meyve ve lavanta, kamelyalar ile bahçesi bulunan parkta, özel filtre sistemiyle kendi kendini temizleyen 15 bin 600 metrekarelik biyolojik gölet de yer alıyor.

Göletin hemen yanı başında bulunan engelsiz yaşam odaklı Millet Kıraathanesi, okuma salonlarıyla her yaş grubundan bireye hizmet veriyor.

Kayaşehir 1. Etap Millet Bahçesi, 339 bin metrekare alanda ziyaretçilerini ağırlıyor. Bahçede, koruluk, 11 bin metrekare çocuk oyun alanı, 10 kilometrelik yürüyüş parkuru, 2,63 kilometrelik bisiklet yolu ve akıllı bisiklet istasyonları, dinlenme alanları ve 4 bin metrekarelik piknik alanı, 335 metrekare seyir terası, 1300 metrekare amfi tiyatro bulunuyor.