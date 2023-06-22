Şehrin gürültüsünden uzak yaşam alanlarına yakın: İstanbul millet bahçeleriyle nefes alıyor

Bu kapsamda, kentte Baruthane Millet Bahçesi, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi, Hoşdere Millet Bahçesi, Çırpıcı Millet Bahçesi, Başakşehir (Kayaşehir Kuzey Yakası) Millet Bahçesi, Ayazma Millet Bahçesi, Küçükçekmece Halkalı Millet Bahçesi, Zeytinburnu Millet Bahçesi, Nakkaştepe Millet Bahçesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi, Kayaşehir 1. Etap Millet Bahçesi, Pendik Millet Bahçesi, Sultanbeyli Millet Bahçesi, Ümraniye Millet Bahçesi ve Sultanbeyli Mimar Sinan B Tipi Mesire Alanı Millet Bahçesi'nin açılışı yapıldı.
Birinci etabı hizmete sunulan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin tamamlanması için çalışmalar sürerken, Beşiktaş Millet Bahçesi, Güngören Millet Bahçesi, Fatih Kara Surları Millet Bahçesi, Ümraniye Osmangazi Korusu Millet Bahçesi, Arnavutköy Bolluca Millet Bahçesi, Beyoğlu Küçükpiyale Millet Bahçesi, Beykoz Millet Bahçesi, Bayrampaşa Millet Bahçesi, Sancaktepe Samandıra Millet Bahçesi, Kağıthane Millet Bahçesi B Tipi Mesire, Samandıra Aydos Ormanı Millet Bahçesi, Bağcılar Sevgi Ormanı Millet Bahçesi, Güngören Güneştepe Millet Bahçesi, Pendik Burla Biraderler Korusu Millet Bahçesi, Alibeyköy Millet Bahçesi, Sultangazi Cebeci Millet Bahçesi, Şile Ayazma Plajı Millet Bahçesi ve Üsküdar Çocuk Köyü Millet Bahçesi'nin de yapımı devam ediyor.
Kartal Orhantepe Millet Bahçesi, Esenler Askeri Alan Kuzey TEM Tarafında Millet Bahçesi, Çekmeköy Millet Bahçesi ile Şile Millet Bahçesi projelendirme aşamasındayken, Çatalca Millet Bahçesi ve Silivri Millet Bahçesi açılışa hazırlanıyor.