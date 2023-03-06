06 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Veliler ve öğrenciler dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için o tarih işaret edildi! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise...

Veliler ve öğrenciler dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için o tarih işaret edildi! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem felaketi sonrasında eğitime belirli süre ara verilmişti. 13 Şubat tarihinde öğrencilerin okullara dönmesi beklenirken, yeni açıklamalar sonrasında 71 ilde 20 Şubat'da ilk ders zili çaldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, süreç hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hal böyle olunca," Nisan ara tatili ertelenecek mi, iptal mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, okullara Nisan ara tatili olacak mı, yapılacak mı? 2. ara tatil kaç gün sürecek? İşte, MEB tarafından konu hakkında yapılan son dakika açıklamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2023 15:04 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 15:04
  • 1
  • 16
Veliler ve öğrenciler dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için o tarih işaret edildi! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise...

Öğrenci ve veliler Nisan ara tatili için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Konu hakkında gelecek son dakika açıklamalar ise yakından takip ediliyor. MEB 2022-2023 takviminde değişiklik olup olmayacağı ise merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci, "Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? Nisan ara tatili olacak mı, iptal mi?" sorularının cevaplarını sorguluyor. İşte, konu hakkında son dakika gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Veliler ve öğrenciler dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için o tarih işaret edildi! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise...

MEB TATİL TARİHLERİ 2023

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre; 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil olacak. 12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi ise 16 Haziran 2023'te sona erecek.

  • 3
  • 16
Veliler ve öğrenciler dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için o tarih işaret edildi! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise...

NİSAN ARA TATİL OLACAK MI, İPTAL Mİ?

2. ara tatil hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek. MEB tarafından nisan tatilinin ertelenmesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı.

  • 4
  • 16
Veliler ve öğrenciler dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için o tarih işaret edildi! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise...

10 İLDE BAHAR DÖNEMİNDE DEVAM ZORUNLULUĞU YOK

Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak.

Elazığ'da da devam zorunluluğu aranmayacak.

  • 5
  • 16
Veliler ve öğrenciler dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için o tarih işaret edildi! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise...

Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.

Bölgedeki öğretmenler idari izinli sayılıyor ve ders ücretleri ödenmeye devam ediyor.