HaberlerGaleriVeliler ve öğrenciler dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için o tarih işaret edildi! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise...
Veliler ve öğrenciler dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için o tarih işaret edildi! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem felaketi sonrasında eğitime belirli süre ara verilmişti. 13 Şubat tarihinde öğrencilerin okullara dönmesi beklenirken, yeni açıklamalar sonrasında 71 ilde 20 Şubat'da ilk ders zili çaldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, süreç hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hal böyle olunca," Nisan ara tatili ertelenecek mi, iptal mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, okullara Nisan ara tatili olacak mı, yapılacak mı? 2. ara tatil kaç gün sürecek? İşte, MEB tarafından konu hakkında yapılan son dakika açıklamalar!