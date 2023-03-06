Veliler ve öğrenciler dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için o tarih işaret edildi! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise...

Öğrenci ve veliler Nisan ara tatili için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Konu hakkında gelecek son dakika açıklamalar ise yakından takip ediliyor. MEB 2022-2023 takviminde değişiklik olup olmayacağı ise merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci, "Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? Nisan ara tatili olacak mı, iptal mi?" sorularının cevaplarını sorguluyor. İşte, konu hakkında son dakika gelişmeler!