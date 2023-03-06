Resimli Berat Kandili mesajları! En güzel, dualı, ayetli, anlamlı ve resimli Berat Kandili mesajları...

6 Mart Pazartesi günü idrak edilen Berat Kandili mesajları sevilen ve değer gösterilen kişilere gönderiliyor. İslam alemi için oldukça büyük öneme sahip olan Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandili'nin başlamasına kısa bir zaman kaldı. Bu anlamlı günde sevdiklerini, akrabalarını, arkadaşlarını mutlu ederek onları unutmadıklarını göstermek isteyen kullanıcılar şimdiden en güzel Berat Kandili mesajlarını araştırmaya başladı. İşte, en güzel, dualı, ayetli, anlamlı ve resimli Berat Kandili mesajları...