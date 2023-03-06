06 Mart 2023, Pazartesi
Resimli Berat Kandili mesajları! En güzel, dualı, ayetli, anlamlı ve resimli Berat Kandili mesajları...
Kandil mesajları 2023 yılının en güzel seçenekleri ile Berat Kandili'nin manevi huzurunu yaşayan Müslümanların tebriklerine aracı oluyor. Berat Kandili'nin anlam ve önemine işaret eden resimli kandil mesajları, Whatsapp, SMS, Twitter paylaşımlarını süslemeye başladı. İşte, en güzel, dualı, ayetli, anlamlı ve resimli Berat Kandili mesajları.
Giriş Tarihi: 06.03.2023 13:03 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 13:21
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