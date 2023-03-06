Güneş Motel olayı nedir, ne oldu, nerede? 1977 Türk siyasetinin utanç görüşmeleri: Ecevit ve 12 vekil

Meral Akşener ve 6'lı masa olayı tarihte Güneş Motel olayına benzetildi. Türk siyaset tarihinde utanç görüşmeleri olarak kazınan Güneş Motel olayı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Güneş Motel olayı nedir, ne oldu? Güneş Motel Florya nerede? Konuya ilişkin merak edilenler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.03.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 16:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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