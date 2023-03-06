Güneş Motel olayı nedir, ne oldu, nerede? 1977 Türk siyasetinin utanç görüşmeleri: Ecevit ve 12 vekil
Meral Akşener ve 6'lı masa olayı tarihte Güneş Motel olayına benzetildi. Türk siyaset tarihinde utanç görüşmeleri olarak kazınan Güneş Motel olayı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Güneş Motel olayı nedir, ne oldu? Güneş Motel Florya nerede? Konuya ilişkin merak edilenler...
Giriş Tarihi: 06.03.2023
16:09 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
16:11
Meral Akşener ve 6'lı masa olayı tarihte Güneş Motel olayına benzetildi. Türk siyaset tarihinde utanç görüşmeleri olarak kazınan Güneş Motel olayı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Güneş Motel olayı nedir, ne oldu? Güneş Motel Florya nerede? Konuya ilişkin merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
ÖNCE DAĞITTI SONRA MASAYA DÖNDÜ
Bugün gelinen süreçte masanın adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu olurken, bu kararı onaylamayan İYİ Parti Lideri Meral Akşener masayı dağıttığını açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son 6'lı masa toplantısında yaşananlar nedeniyle ittifaktan ayrıldıklarını açıkladı. Bu gelişmelere rağmen diğer üyeler, ittifakın devamlılığına bağlı olduklarını dile getirirken, 6 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı duyuruldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener parti binasından ayrılırken, nereye gideceğiyle ilgili parti sözcüsü Kürşad Zorlu'nun açıklama yapacağı belirtildi. Zorlu'nun parti binası önünde bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada
"Sayın Genel Başkanımız Saadet Partisi'nde gerçekleşecek toplantıya katılacak." ifadelerini kullandı..
OTELDE ADAY PAZARLIĞI
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile otelde aday pazarlığı yaptığı belirtildi.
GÜNEŞ MOTEL OLAYI NEDİR?
5 Haziran 1977 yılında yapılan genel seçimden CHP galibiyetle çıkmıştı ancak, Meclis'te kazandığı 213 sandalye tek başına iktidar olmasına yetmiyordu. Bunun üzerine Adalet Partisi (AP) lideri Süleyman Demirel, AP ile Milli Selamet Partisi (MSP) ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) katılımıyla II. Milliyetçi Cephe hükümetini kurdu. Fakan 11 Aralık 1977'de yapılan yerel seçimleri de CHP kazanınca dengeler değişmeye başladı.