Veli Eren Atay bulundu mu, haber var mı? Müge Anlı'daki kayıp Veli Eren kimdir, nerede kayboldu?

15 Temmuz 2023 tarihinde arkadaşlarıyla Alaçatı'ya eğlence için gelen Veli Eren Atay'dan o günden bu yana hiçbir haber alınamıyor. Genç adamın arkadaşlarıyla birlikte eğlence için geldiği sırada "telefonumu kaybettim" diyerek arkadaşlarından ayrıldığı ve son olarak Delikli Koy mevkiinde görüldüğü biliniyor. Atay ailesi, oğullarının akıbetinden endişe duyarak Müge Anlı'nın 5 Eylül tarihli canlı yayınına katılarak yardım talep etti. İşte, Kayıp Veli Eren Atay hakkında son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 07.09.2023 23:39 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023 23:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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